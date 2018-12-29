"На таком к бабушке ездил": в Сети потешаются над приобретением аэропортом Николаева советского автобуса

В аэропорту Николаева пассажиры могут ездить на музейном экспонате / Фото: скриншот из видео

Восстановленный аэропорт Николаева обзавелся автобусом для перевозки пассажиров. Транспорт времен СССР ЛАЗ-695 был куплен предприятием за шесть тысяч долларов.

"Это уникальная машина. Я его купил буквально недавно за шесть тысяч, с НДС. Он нам еще послужит. Тут (внутри салона, – ред.) довольно неплохо, комфортно", - заявил и.о. директора аэропорта Федор Барна в комментарии корреспонденту НикВести.

Барна также отметил, что именно этот автобус осуществлял трансфер пассажиров, которые 26 октября стали пассажирами первого авиарейса из Киева в Николаев.

Также на автобусе перевозили первых пассажиров международного рейса, который был осуществлен в египетский Шарм-эль-Шейх.

Как известно, ЛАЗ-695 – это городской автобус производства Львовского автобусного завода, производство которого в СССР началось в 1956 году.

"Ностальгия... я на таком в детстве к бабушке ездил", "Николаев застыл во времени. У нас такие ЛАЗы в Киеве уже считаются вымершими динозаврами", "Такой позор!", "В принципе, норм автобус, но возить на таком людей, которые могут себе позволить самолет... Ну как-то непрезентабельно", - написали пользователи Сети.

Напомним, междунардном аэропорту "Борисполь" на пол рухнула новогодняя елка, украшенная игрушками и гирляндами.