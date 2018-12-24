В аэропорту "Борисполь" внезапно рухнула новогодняя ель: опубликовано фото

Упавшая елка / Dtp.kiev.ua

В понедельник, 23 декабря, в междунардном аэропорту "Борисполь" на пол рухнула новогодняя елка, обильно украшенная игрушками и гирляндами.

Снимок с места инцидента опубликовал портал Dtp.kiev.ua."Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель", - именно так было подписано фото.

Причины инцидента и нанесенный материальный ущерб аэропорту пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве зажгли главную елку Украины.