"Путь капитуляции": волонтер пояснил перспективы переговоров с Россией

Волонтер считает, что переговоры во время войны равносильны капитуляции / Фото: izvestia.kiev.ua

Известный волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега считает, что переговоры о перемирии с Россией можно проводить, заручившись поддержкой мощной армии, иначе это будет капитуляцией.

"Если за спиной переговорщика не стоит боеспособная армия, то переговоры могут вестись только о капитуляции. Если послание сильной армии выполняет слабый переговорщик, то он рискует обесценить и не использовать в полной мере ее достижения", - сказал он во время чата в Главреде.

Волонтер считает, что боеспособной в историческом контексте нельзя назвать, как армию Украины, так и российских военных.

"Сейчас, как по мне, все гораздо лучше. Жаль, что для этого понадобилась война", - подчеркнул он.

По словам Дейнеги, нельзя спрогнозировать, когда закончится украинско-российская война, но путем капитуляции ее можно завершить в любой момент.

" Когда закончится эта проклятая война? Я думаю, что ответ на этот вопрос лежит за пределами Украины. Мы с вами можем только приложить максимальные усилия, чтобы ее не проиграть. Путем капитуляции завершить ее можно в любой момент", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Дейнега заявил о том, что вопрос долговечности Крымского моста вызывает сомнения.