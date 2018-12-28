"Смерть диктатора": волонтер рассказал, что ждет Россию после Путина

Владимир Путин / Reuters

Несмотря на разговоры о том, что президент РФ Владимир Путин является диктатором, он бы не смог удержать власть, не имея поддержки значительной части населения России, заявил основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, Путин очень боится потерять власть.

"Поэтому после его ухода – смерти или, как многим из нас хотелось бы, преждевременной гибели – российское общество и власть будет еще долго нестись по инерции, которую они набрали за последние 18 лет", - считает он.

В то же время волонтер говорит и о положительной тенденции, в случае ухода Путина.

"Хорошая новость состоит в том, что тогда начнется процесс их очень медленного долгого и болезненного разворота в сторону здравого смысла", - добавил Дейнега.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.