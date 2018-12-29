"Особенный уикенд": синоптик рассказала о погоде в Киеве на последние выходные 2018-го

В Киеве в последние выходные 2018-го будет преобладать облачная влажная погода, спрогнозировала синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в последние выходные 2018 года — в субботу и воскресенье, 29-30 декабря, в Киеве будет преобладать облачная влажная погода.

В ночь на воскресенье в столице температура снизится до -7 градусов, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"Особенный уикенд старого года — заключительный ... В Киеве 29-30 декабря будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими, порой, осадками…", — отметила Диденко.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 29 декабря в городе днем ожидается снег, температура воздуха составит 0…-2 градуса. По данным синоптиков, 30 числа ночная температура будет -4…-6, а дневная — 0…-2 градуса.

В Киеве в последние выходные 2018-го будет преобладать облачная влажная погода, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко сообщила, что 28 декабря от Украины отцепится циклон Tete, однако территорию страны накроет новый циклон — Uta и "принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег".