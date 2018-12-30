Волонтер объяснил, почему Украина не станет освобождать Донбасс силой

Виталий Дейнега / Главред

После деоккупации Донбасс войдет в состав Украины с особым статусом, поскольку этого требуют Минские соглашения. Освобождение временно неподконтрольных территорий на востоке страны силой может обернуться санкциями против Киева со стороны Запада.

Такое мнение высказал основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега в чате на Главреде.

"Особый статус прописан в Минских соглашениях, которые пусть и не имеют особой юридической силы, но имеют большую политическую. Единственный способ его (особого статуса) избежать - это военным путем освободить Донбасс и быть готовыми выдержать после этого удар с двух сторон: военный из России и санкционный с Запада", - говорит Дейнега.

Читайте такжеThe Washington Post сообщила о попытке ГРУ повлиять на сенаторов США "из Украины"По его словам, если Украина попытается решить вопрос Донбасса чисто военным путем, то Запад введет санкции в отношении Киева.

"Мне такой вариант, несмотря ни на что, достаточно сильно нравится, но, к сожалению, мы сможем его выбрать только при двух условиях: сильного ослабления России, например, вследствие начала революции, и приобретения нашими Вооруженными силами соответствующих "спроможностей". Без достижения любого из них это будет бессмысленная потеря человеческих жизней. Поэтому мы помогаем армии и ждем своего исторического шанса. А пока его не видно, нам придется считаться с Минскими соглашениями", - заключил волонтер.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали РФ обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков.

"Они (моряки. - Прим.) должны иметь возможность провести праздники со своими семьями", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.