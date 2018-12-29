СМИ узнали, где Порошенко с семьей проведет новогоднюю ночь

Резиденция "Синегора" / УНИАН

Новогоднюю ночь президент Петр Порошенко с семьей проведет в зимней резиденции "Синегора" в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области (60 км от города).

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на "источники на Банковой".

Издание отмечает, что решение отпраздновать Новый год в Карпатах, а не заграницей Порошенко принял якобы чтобы избежать "залпа критики накануне выборов".

"На территории есть ресторан, канатная дорога и питомник с животными. По некоторым данным, общая площадь всех помещений достигает 5000 кв.м. Напротив резиденции расположен большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. Отдельно стоит православная часовня. Кстати, возле президентской дачи, в 600 метрах - вертолетная площадка, соединенная с основным зданием мини-автобаном", - пишет издание.

Читайте такжеСМИ опубликовали видео с отдыха дочери Порошенко в АвстрииПрезидентская резиденция "Синегора" когда-то была ведомственным санаторем, до того здесь были охотничьи угодья императора Франца-Иосифа. В 2001 году "Синегору" сделали президентской дачей. Здесь любил праздновать Новый год экс-президент страны Виктор Янукович. На ее перестройку он потратил 30 млн грн. Летом 2014-го "Синегору" решили передать народу и открыть для экскурсий.

В 2018 году передача "Схемы" публиковала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января 2018-го отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в $500 тыс.

Как удалось выяснить программе, президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. При этом отмечалось, что администрация президента факт отпуска Порошенко на Мальдивах журналистам после официального запроса подтвердила, но детали не уточнила.