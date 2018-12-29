В Украине объяснили, зачем Россия построила забор на границе с Крымом

29 декабря 2018, 18:25

Оборудование РФ, установленное на админгранице с Крымом, может использоваться для разведки.

Забор на админгранице Украины с Крымом
РФ возвела забор на админгранице Украины с Крымом / Скриншот/vesti.ru

Россия построила забор на админгранице с Крымом для того, чтобы использовать сооружения для разведывательной деятельности, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

"Украина расценивает такие действия со стороны Российской Федерации как символический акт бордеризации, чтобы демонстративно показать пределы так называемой "границы" – это пропагандистской трюк Российской Федерации. Кроме этого в Украине есть все основания утверждать, что частично, оборудование, установленное вблизи административной границы, может использоваться для разведывательной деятельности. Однако качество работы таких технических средств очень низкое – мы знаем, что работают не все датчики движения и используются полуэкспериментальные разработки", – подчеркнул он.

По его словам, МинВОТ отслеживало закупки, которые объявлялись за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

"Мы знаем компанию, которая является подрядчиком по выполнению большей части работ строительства – она входит в состав российского концерна "Росатом". Эта же компания работала в 2009 году над проектом бордеризации в Грузии, где строила похожий объект на линии разграничения с Южной Осетией", – рассказал министр.

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По его мнению, это является дополнительным основанием для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан.

"Позиция Российской Федерации настолько не уверена, что ее руководство пытается дополнительно подчеркнуть, что временно оккупированный Крым – их территория. Это означает, что попытки Российской Федерацией отсоединить Крым не воспринимаются многими людьми, поэтому она прибегает к таким символьным вещам, чтобы это подтвердить", – добавили в МинВОТ.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил о том, что строительством забора РФ пытается убедить местное население, что с Крымом уже все вопросы решены.

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Украина Крым забор Вадим Черныш
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