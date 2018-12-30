В Минобороны показали зрелищный дебютный полет вертолета Ка-226

30 декабря 2018, 21:27

Воздушное судно впервые поднялось в воздух после ремонта.

Вертолет Ка-226 впервые поднялся в воздух / Фото: Думская

На базе отдельной морской авиационной бригады ВМС в Николаевской области состоялись плановые полеты легкого многоцелевого вертолета Ка-226.

Как пресс-служба Министерства обороны Украины, первый после ремонта полет прошел успешно.

Отмечается, что на протяжении пяти лет вертолет хранился на Львовском авиационном заводе, однако благодаря волонтерам машина была передана морским авиаторам. После ремонта Ка-226 показал первый полет.

Как известно, Кабмин предоставил вертолет стоимостью около 36 млн грн Львовской области 5 лет назад, но он ни разу не поднялся в небо – был разобран на авиазаводе. Волонтеры собрали деньги на ремонт и добились разрешения передать его Минобороны с баланса КП "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Экипаж вертолета состоит из 2 летчиков и двух медиков, на борту можно одновременно спасать двух раненых.

Как ранее сообщалось, ВСУ получили танки, бронированные машины разминирования, боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку, боевую разведывательную десантную машину, бронированные автомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы, самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты.

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Вертолет полет Николаевская область
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