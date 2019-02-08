Коррупция в Украине уничтожает ее энергетическую независимость - The American Interest

8 февраля 2019, 11:16

Искоренение коррупции поможет снизить тарифы, создать рабочие места, увеличить объемы производства и обеспечить новые источники дохода.

Энергетика
Энергетика / Forbes Украина

Даже если Россия прекратит свою агрессию, многие проблемы Украины - бюрократическая неэффективность, коррупция и отсутствие прозрачности - сохранятся. Эти проблемы особенно распространены в энергетическом секторе, который напрямую связан с экономическим ростом и национальной безопасностью страны.

Об этом идет речь в публикации The American Interest. Вступая в пятый год после революции на Евромайдане, Украина должна продвигать энергетические реформы, чтобы защитить свою экономику и суверенитет, пишет издание. Предстоящие в этом году президентские и парламентские выборы предоставляют кандидатам возможность продемонстрировать свою приверженность этой задаче.

Устойчивый прогресс пойдет на пользу всем украинцам: потребители получат более качественные энергетические услуги и более низкие цены; внутренний энергетический сектор создаст высококвалифицированные рабочие места и увеличит объем производства; а правительство обеспечит новые источники доходов,.

После Евромайдана энергетическая реформа стала центральной в антикоррупционной кампании нового украинского правительства. Отчасти это было связано с условиями Международного валютного фонда (МВФ), а также из-за неумелого управления энергетическим сектором, которое привело к пагубным бюджетным дефицитам, поставило под угрозу энергетическую безопасность и ограничило экономический потенциал. Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что коррупция более распространена в энергетическом секторе, чем где-либо еще в украинской экономике.

Читайте такжеВ Украине официально выросли тарифы на отопление и горячую водуСегодня процесс реформ застопорился. Например, Украина предприняла шаги по сокращению разрыва между ценами на природный газ для домашних хозяйств и промышленных потребителей, сократив субсидии. Тем не менее, цены на импорт выросли за последние два года, в то время как цены для домохозяйств остались прежними. Незаконная продажа дешевого газа промышленным потребителям по более высоким ценам еще больше увеличивает ненужные государственные расходы и порождает коррупцию, которую Кремль может использовать.

Для украинских лидеров дилемма стоит остро. С одной стороны, у Украины практически нет выбора в отношении соблюдения условий кредита МВФ, который предусматривает реформы в области энергетики, включая сокращение субсидий. Хотя субсидии всегда популярны, экономисты часто считают их плохой формой социальной помощи, потому что самые богатые получают наибольшую выгоду. Сокращение субсидий будет стимулировать внутреннее производство энергии, уменьшит возможности для коррупции и сократит дефицит бюджета.

С другой стороны, сокращение субсидий является политически токсичным шагом на фоне экономического застоя. В годы после Евромайдана коммунальные платежи составляли все большую долю расходов домохозяйств для среднего украинца: до одной трети месячной заработной платы. Эти избиратели на себе ощущают более высокие счета за коммунальные услуги, а призывы к пользе макроэкономической стабильности являются расплывчатыми и неубедительными.

Чтобы сохранить фискальную стабильность при сохранении социального благосостояния, Украине следует также улучшить свою целевую программу субсидий. Вместо того, чтобы субсидировать газ для всех домашних хозяйств, Украина пытается внедрить целевую систему только для тех, кто в ней нуждается. Выплаты субсидий производятся посредническими фирмами, управляемыми олигархами, а не напрямую потребителям.

Помимо отмены субсидий, можно принять и другие меры для подавления коррупции и неэффективности: укрепить национального регулятора энергетики Украины, а также создать орган для эффективного и независимого применения рыночных правил, которые стимулируют конкуренцию.

Другая проблема заключается в том, что частные компании, которые пытаются добывать газ в Украине, сталкиваются с византийской системой лицензирования, которая препятствует новым участникам и укрепляет существующих игроков. Осторожная, прозрачная приватизация государственных газодобывающих активов также открыла бы больше пространства для независимых производителей.

Ранее сообщалось, что украинские компании готовятся протестировать экспорт природного газа в Центральную Европу после того, как НКРЭКУ более чем вдвое снизила тарифы на вход-выход в ГТС.

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реформы коррупция энергетика субсидии
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