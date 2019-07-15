Георгий Тука: Зеленскому нельзя общаться с Путиным тет-а-тет – он таких "зеленских" на переговорах жует пачками

Георгий Тука / Главред

На сайте Главред состоялся чат с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывшим главой Луганской ВГА Георгием Тукой. Общаясь с читателями, он рассказал, как бороться с информационной оккупацией Украины кумом Путина Виктором Медведчуком, и какое развитие получит идея с телемостом между Россия 24 и NewsOne, зависит ли сегодня наша страна от комплектующих военной техники, производимых в Российской Федерации, сократились ли потоки контрабанды между ОРДЛО и Украиной после смены президента, из-за чего произошла закупка бракованных бронежилетов Министерством оборони – из-за пофигизма или жажды наживы, когда под контроль украинской власти могут вернуться Крым и Донбасс, может ли война закончиться через год, как сказал Владимир Зеленский, а также какие компромиссы ради завершения войны на Донбассе приемлемы для нашей страны.

Представляем стенограмму чата с Георгием Тукой.

Smilik: Г-н Тука, можно ли считать оговоркой по Фрейду заявление депутата Госдумы РФ: "...только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, без части своих территорий, несостоявшихся государства – Украина и Грузия"? Что вы думаете об этом "перле"?

Георгий Тука: Это – яркое проявление великодержавного шовинизма. К сожалению, такая точка зрения в современном российском политикуме достаточно распространена. Потому нет ничего удивительного в том, что прозвучали подобные слова.

Вспомните высказывание Путина, которое ничем от этих слов не отличается: "Мы бы выиграли Вторую мировую войну и без Украины". Хотя Украина в той войне понесла самые большие потери, и через нашу страну дважды прокатился фронт.

Так что для меня нет ничего удивительного в такой позиции. Это – необразованные люди со своим извращенным мировоззрением.

Den43: Два вопроса: 1. Как вы относитесь к законодательной инициативе Ольги Богомолец о дематюкации украинского языка? Возможно, знаете, как наши военнослужащие отреагировали на это? 2. Что думаете о скандале с грузинским журналистом, обматерившим Путина в прямом эфире? Как думаете, будет ли Путин мстить лично ему или Грузии в целом? Пока он якобы проявил великодушие – ни санкций против Грузии, ни уголовных дел против журналиста...

Георгий Тука: 1. Я знаю, как на эту идею отреагировали не только наши военнослужащие, но и общественность… :) Если бы еще не так тяжело было выговаривать слово "дематюкация". :)

С моей точки зрения, это – бредовая идея, ведь существует Админкодекс, в котором все это прописано. Потому это был какой-то прощальный акт пиара инициатора данного законопроекта, не более того.

2. Честно говоря, я только сегодня утром посмотрел этот ролик. И представил себе картинку на фоне наших событий с "Надо поговорить" и телемостом между NewsOne и Россия 24: Голованов в студии во время телемоста произносит такую же речь, как и этот грузинский парень. Вот это было бы клево!

Георгий Тука / Главред

dim-dim: Может ли несостоявшийся телемост стать достаточным основанием для законного лишения телеканала NewsOne лицензии? Почему Медведчук так быстро отказался от телемоста, запланированного на 12 июля?

Георгий Тука: В последние два-три года я много времени посвящаю глубинному исследованию вопроса применения "мягкой силы", в том числе, естественно, в отношениях Украины и России. И, видя все то, что происходит, могу сказать одно: были бы у меня волосы, они бы встали дыбом.

Идею о проведении такого телемоста нельзя вырывать из контекста всех других событий, которые происходят в последнее время. Я не могу назвать происходящее иначе, кроме как информационной оккупацией Украины кумом Путина.

Поэтому нет смысла вводить санкции против какого-то одного канала – это не даст результата. Нужно применять механизмы государственного воздействия на всю информационную сеть: 112 канал, ZiK, NewsOne, Вести, Страна.ua и т.д. Ведь у Медведчука целая сеть электронных ресурсов.

Это – не независимые СМИ. У нас часто возникают спекуляции и путаница, когда борьбу с вражеской пропагандой стараются прикрывать якобы нарушением прав человека и свободы слова. Это абсолютно несопоставимо, это – совершенно разные вещи. Но манипуляторы очень часто прикрывают именно пропагандистскую работу защитой свободы слова. Поэтому я считаю, что необходимо закрывать всю сеть, а не один ее элемент.

На самом деле, Медведчук не отказался от идеи проведения телемоста. Сегодня утром люди, которые проживают на оккупированных территориях и выполняют определенную работу для Украины, прислали такое сообщение: "Политтехнологи "Оппо – За жизнь" не отказались от идеи телемоста. Сейчас они прорабатывают другой формат. Возможно – подключение депутатов Европарламента. Возможно – тройной телемост: Украина, Россия и Беларусь. Возможно – телемост Украина-Беларусь, но в студии в Минске будет сидеть 90% российских экспертов и украинских политических эмигрантов. Возможно также и выступление лидеров "Л/ДНР". Наш источник сообщает, что хайпа и антихайпа вокруг этого телемоста уже столько, что его будут смотреть все, и он побьет рекорды по просмотрам. Поэтому отказываться от самой идеи никто не будет. Сейчас прорабатывают схему".

Абсолютно логично и правдоподобно.

А что касается подключения депутатов Европарламента, то вокруг Медведчука собрались пять европроституток, которые со временем вошли в наблюдательный совет и NewsOne, и 112 канала. Уже этих товарищей начали цитировать. Думаю, что вскоре начнут крутиться и видеоролики о том, как "вся возмущенная Европа встала грудью на защиту NewsOne".

Существуют ли механизмы закрыть эту сеть? Было бы желание, а методов закрыть такие медиа много разных. Пока что никто ничего не пробовал. В любом случае, результата нет.

Например, можно воздействовать не на юридическое лицо как средство информации, а на сотрудников (причем далеко не только на главного редактора), которые будут увольняться. Журналистская среда – очень маленькая, тесная. Пойдут слухи – и люди не захотят туда идти работать. Есть масса способов…

neon_sun: Не могли бы вы рассказать подробнее, как идет российская паспортизация жителей Донбасса, имею в виду выдачу им паспортов РФ? Много ли людей изъявляют желание получить российский паспорт, и все ли получают? Для чего это России?

Георгий Тука: Россия в этом плане не делает ничего нового – по такому же сценарию развивались события в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. С одной стороны, если рассматривать эти действия как "мягкую силу", то это – своего рода пропаганда присутствия России, потому что появляются граждане России, а это, в свою очередь, может использоваться как рычаг внутреннего давления на государство.

С другой стороны, это всегда может рассматриваться как повод для военного вмешательства с аргументацией – "мы защищаем граждан нашей страны".

В этом Россия не уникальна. Такой опыт неоднократно использовался и другими странами, в том числе Соединенными Штатами Америки и Израилем: на территории других государств для физической защиты граждан они применяли в том числе и вооруженные силы. Но США с Израилем действовали в других обстоятельствах.

Поэтому все укладывается в рамки, четко отработанные Российской Федерацией на других полигонах. Никакого ноу-хау мы в Украине не наблюдаем.

К сожалению, реакция украинской власти на все эти вызовы уже долгое время остается просто импотентной.

На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов.

Количество выданных паспортов – очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек.

Особый упор делается на боевиков в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации. Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам.

Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста. По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но, исходя из того, что большое количество отказов именно людям старшего и предпенсионного возраста, складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров.

Георгий Тука / Главред

Den43: Два вопроса к вам: 1. Насколько масштабной на сегодня остается проблема контрабанды комплектующих и вооружения с территории Российской Федерации? 2. Что по состоянию на сейчас чаще всего контрабандой завозят из Украины в ОРДЛО?

Георгий Тука: 1. Это достаточно сложный вопрос. О том, что происходит прямо сейчас, я не владею информацией, объективных цифр у меня нет. Но я могу достаточно подробно рассказать о том, как это происходило в 2014-2015 гг. Ведь когда всплыл скандал в "Укроборонпроме", то там смешали в кучу и коней, и людей. Для публики, вне процесса и вопроса, это было как гром среди ясного неба. А для тех людей, которые, знают ситуацию, ничего чрезвычайного тогда не происходило.

Масса военной техники, которая находится на вооружении Вооруженных сил Украины – это техника советского периода. И подавляющее большинство комплектующих к ней производится в Российской Федерации. Когда в 2014 году мы увидели тот ужас, в который превратили нашу армию, остро стал вопрос не просто о том, как одеть-обуть наших ребят, но и как доукомплектовать разукомплектованную технику. И, когда у нас начали заниматься этим вопросом, оказалось, что целая номенклатура комплектующих производится исключительно в России и заменить их нечем.

Тогда и начали искать пути – естественно, не легальные, а контрабандные, чтобы наладить поставки необходимых комплектующих. Ведь Россия бы никогда не согласилась по официальным каналам поставлять нам элементы вооружения. Потому все операции осуществлялись через таких же барыг, как в нашем "Укроборонпроме", в российском оборонном ведомстве. Мы начали просто выкупать у них необходимые для ВСУ комплектующие и, естественно, нелегально завозить их через границу. И уже потом здесь была начата процедура легализации. Это – самый главный момент.

А вот когда включились в эту схему люди с нечистыми руками и большими оттопыренными карманами, поймав момент, когда фактически отсутствует контроль, плюс появились свои люди на финансовых потоках, они начали эти же самые изделия продавать за бюджетные деньги в три или четыре раза дороже той цены, которую реально платили российским барыгам.

Такая была ситуация, и она продолжалась до недавнего времени. К сожалению, до сих пор остается целый ряд комплектующих, которые нам необходимо либо закупать в России, либо отказываться от определенных видов вооружения.

2. Прежде всего, с юридической точки зрения, это – не контрабанда, а нарушение правил пересечения линии разграничения. Контрабандой является незаконное пересечение товарами государственной границы.

Также нужно понимать, что, как в международной контрабанде, так и в том, что мы называем "контрабандой" на востоке нашей страны, задействованы обе стороны. Не бывает такого, что контрабандой занимается только одна сторона.

Например, на западной Украине проходят в Венгрию фуры с контрабандными сигаретами. У меня вызывают гомерический хохот попытки хаять украинских таможенников, совершенно забывая, что с той стороны (со стороны стран ЕС) работают точно такие же таможенники, которые должны контролировать пересечение товарами границы.

Такая же история – и на Донбассе. В последнее время бываю на востоке только наездами, но общаюсь с ребятами, слышу, что они рассказывают…

Так вот вал контрабанды сейчас схлынул. И стали использоваться легальные методы.

Что имеется в виду? По существующим нормативам, любой человек, имея пропуск СБУ (разрешение на пересечение линии разграничения), может с собой провезти до 75 кг груза, если он не содержит запрещенных к транспортировке предметов. Больше никаких ограничений нет.

Поэтому образовался некий "региональный бизнес". "Верблюды" или "ослики" (их по-разному называют), то есть люди с тележками-"кравчучками", с самого раннего утра пересекают линию разграничения. Есть даже видео, как около Марьинки в 8 утра открывается КПВВ, и толпа молодых здоровых парней с тачками несется вперед, сбивая бабушек и дедушек, топча инвалидов. Для них главное – проскочить первыми, чтобы в тот же день вернуться на оккупированную территорию с товаром. С помощью таких людей осуществляется перевозка товаров на оккупированную территорию.

На той стороне их встречает партнер. Условно говоря, 20 человек перетащили по 75 кг масла, а этот "партнер" все собирает и складывает в машину. Как правило, используются бусики, а не фуры. А дальше уже этот груз идет на Донецк или Луганск.

Такого, как было раньше – когда и козьими тропами, и лодками везли товары в ОРДЛО, по имеющейся у меня информации, сейчас нет.

Раз уж мы заговорили о контрабанде сигарет… Буквально недавно узнал, что во Львове есть фабрика, которая специализируется на контрабандных сигаретах, которые позже уходят в Западную Европу. В свою очередь, в Донецке есть табачная фабрика "Хамадей", которая много-много лет специализируется на этих делах. Ее рентабельность невероятно высока. Думаю, что специалисты подтвердят мои слова: после наркотиков контрафактные табачные изделия по рентабельности – на втором месте.

Оцените сами: в "Хамадее" контрафактная пачка Marlboro – с не тем табаком, не той бумагой, но внешне похожая – оптом стоила 50 центов долларов, то есть это примерно 40 евроцентов. А оптом в Европе эта пачка могла продаваться за 3,5 евро. То есть цена отличалась в семь-восемь раз.

Остановить такой сверхрентабельный бизнес, который приносит такой доход – это очень и очень непросто.

Что чаще всего завозят в ОРДЛО? Прежде всего – продукты питания.

Георгий Тука / Главред

Pavlo: П’ятий рік війни. Крим і Донбас окуповані. Чому і досі офіційний Київ не визнав війну війною? Як потім Україна може претендувати на стягнення якоїсь компенсації з Росії у судовому порядку, якщо вона сама ж не здійснила всіх необхідних юридичних кроків?!

Георгий Тука: У сучасній світовій термінології слово "війна" взагалі не використовується в юридичній площині. Натомість використовується інший термін – "конфлікт". У залежності від інтенсивності конфлікти розділяються на декілька видів. І те, що відбувається сьогодні в Україні на Донбасі, відповідає рівню збройного конфлікту низької інтенсивності.

Використання в законах або будь-яких інших документах слова "війна" абсолютно не впливає на міжнародні юридичні стосунки, наявність або відсутність певних позовів.

Katt: ГБР опубликовало аудиозаписи, которые доказывают, что чиновники Минобороны сознательно закупили бракованные бронежилеты. Что это, по-вашему – чисто политика и попытка преследовать представителей предыдущей власти или обоснованные претензии?

Георгий Тука:Я бы выделил в этой проблеме две составляющие. Одна из них – разгильдяйство и халатность. Точнее я бы охарактеризовал это другим словом, но, учитывая процесс дематюкации, скажу так – это пофигизм. Заранее зная о браке, у нас все равно отправляют в Вооруженные силы бракованные изделия, потому что в контракте указаны сроки, и их нужно соблюдать.

Кстати, в опубликованной аудиозаписи я не услышал ни одного слова о коррупционной составляющей. Поэтому у меня нет уверенности, что на закупке бракованных бронежилетов зарабатывались деньги. В том, что это недопустимо, я ни на секунду не сомневаюсь, потому что речь идет о жизнях наших пацанов. Но результатом чего была закупка бракованных бронежилетов – пофигизма или наживы? Для меня пока что это открытый вопрос.

В ролике ГБР косвенно подвязана цифра: ущерб от этой сделки – 100 миллионов гривен. Однако в обнародованных аудиозаписях нет ни слова о цифрах и гривнах.

Потому лично для меня это – доказательство халатности, вне всякого сомнения. Люди, осуществившую эту сделку, должны быть уволены и отданы под трибунал. Но вопрос взяточничества и коррупции конкретно в этом случае у меня вызывает сомнения.

semen_senia: Для чего, на ваш взгляд, Медведчуку была нужна эта провокация с телемостом между Россия 24 и NewsOne? И какие цели в этой истории преследовала Россия?

Георгий Тука: К моему глубочайшему сожалению, наш уровень профессионализма неимоверно уступает уровню наших российских оппонентов. Они очень часто запускают многослойные и многоходовые операции. И далеко не всегда то, что лежит на поверхности, является истинным смыслом.

Представьте себе картину. Телемост начался. В киевской студии находится, например, Оксана Забужко, а в московской – Лия Ахеджакова или Андрей Макаревич. И вроде бы никакого скандала в эфире не было бы, потому что люди разговаривали бы на одной волне.

Но сама подача информации об этом телемосте, сам анонс уже был выполнен в провокационном стиле. Во-первых, кто его анонсировал? Главный медийный рупор Кремля. Во-вторых, каким нашим украинским каналом организовывался бы и транслировался бы этот телемост? Каналом NewsOne, принадлежащим куму Путина.

Я не удивлюсь, если окажется, что никакой реальной подготовки к этому телемосту вообще не было. Потому что достаточно было самого анонса.

Ведь уже в день появления анонса последовала очень бурная реакция на него: и правоохранительные органы отреагировали, и наконец зачухал задницу СНБО, и зашевелилась Нацрада (Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, – Ред.), и в Верховной Раде о телемосте поговорили, и радикально настроенные ребята активизировали свою деятельность. Это – с одной стороны.

А с другой – не зря в этой цитате, которую я приводил выше, употребляется новомодное слово "хайп". Такой хайп вызвал не сам факт телемоста, а реакция в Украине на анонс. Потому, в любом случае, цель организаторов уже достигнута – внимание общества приковано к этой идее. Внимание очень заостренное и болезненное. Я никогда не поверю, что те люди, которые пытались организовать телемост, не ожидали подобной реакции. Они рассчитывали именно на это!

И посмотрите, какая подача уже сейчас идет с их стороны… Они – "жертвы нацистов". При этом "фашисты уже зверски избили, изнасиловали и съели журналиста Страна.ua". Зеленский уже стал "фашистским прихвостнем Порошенко". Сейчас свою проститутскую балалайку заведут пять европроституток из окружения Медведчука, которые подгавкивают ему на протяжении последних двух лет. И это все будет подано как очередная демонстрация деятельности "кровавой хунты в фашистской Украине", как для внутреннего потребителя в России, так и для Европы.

После того, что произошло в Парламентской ассамблее Совета Европы, я думаю, только полный идиот не понимает, насколько сильно пророссийское лобби в Европе. И, конечно же, сейчас все это лобби дружным воплем подхватит тезисы о защите свободы слова и нарушении прав человека в Украине.

Так что такая бурная наша реакция впоследствии приведет к гораздо более негативным для нас последствиям, чем состоявшийся бы, может быть, сам по себе телемост.

Георгий Тука / Главред

козуб дар'я: Як ви оцінюєте реакцію Зеленського, та й влади в цілому, на спробу провести телеміст із країною-агресором? Наскільки адекватною була відповідь?

Георгий Тука: Президент ответил в свойственной ему манере – записал видеобращение. Не знаю, может быть, кому-то нравится такой стиль, мне – не очень.

Но я вижу какую-то реакцию со стороны Генеральной прокуратуры, какую-то – со стороны СБУ, вижу какие-то неуклюжие действия со стороны Нацрады, Совбез пытается что-то выдумать, парламент "декларнул" что-то, пукнул с трибуны, извините за выражение…

Этой проблеме уже, как минимум, два года, но только сейчас у нас зашевелились. Этот аспект – всего лишь один из слоев многослойной проблемы, которая называется "использование Россией "мягкой силы" в Украине".

В свое время мы достаточно много на эту тему дискутировали с Владимиром Павловичем Горбулиным. Мы пытались объяснить обществу, с чем Украина имеет дело. Но, если какая-то часть общества понимала и воспринимала эту информацию, то властные структуры, увы, проявляли полную импотенцию – что предыдущие властные структуры на протяжении последних пяти лет, что нынешние.

Zevs: Г-н Тука, скажите, пожалуйста, какие риски и угрозы для нас создаст большое количество представителей пророссийских сил в Верховной Раде нового созыва, которое, если верить социологам, будет неминуемо?

Георгий Тука: Буквально на днях Ирина Бекешкина представила результаты последних социологических исследований Фонда "Демократические инициативы". Так, вот на вопрос "Согласны ли вы с тезисом: "Мир любой ценой. Нужно соглашаться на какие-угодно условия и какие-угодно компромиссы"?" утвердительно среди сторонников "Оппозиционной платформы – За жизнь" высказались всего лишь 36,5%, несмотря на "промывание мозгов", которым занимаются все медведчуковские СМИ. Я ожидал намного худших результатов.

Другое, что меня поразило – по всем остальным вопросам, включая и выше названный, второе место по антиукраинской, с моей точки зрения, позиции уверенно занимает "Батькивщина".

На этот же вопрос о "мире любой ценой" утвердительно ответили: 36,5% приверженцев "Оппозиционной платформы – За жизнь", 23% – "Батькивщины", 20% – "Слуги народа", 9% – "Голоса" и 7% приверженцев Порошенко.

Другой вопрос: "Поддерживаете вы предоставление и закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО?". На первом месте среди тех, кто поддерживает эту идею, безусловно, приверженцы "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 60%, на почетном втором – "Батькивщина" (38%).

Третий вопрос: "Согласны ли вы ради мира на закрепление нейтрального и внеблокового статуса Украины?". Опять очевидно, что на первом месте приверженцы "Оппозиционной платформы" – 66%, на втором – "Батькивщина" (33%).

И такая картина по всем контроверсионным вопросам – везде "Батькивщина" занимает почетное второе место. Я был просто шокирован! Возможно, это и объясняет появление в списки партии под вторым номером такого "ватного" персонажа как Сергей Тарута.

Между прочим, получился очень интересный "двуглавый орел": Тимошенко постоянно кричит "Мы – за НАТО!", а Тарута, вторая голова, говорит: "Не надо нам НАТО – нам нужен внеблоковый статус". Вот и результат.

Однако я не верю, что пророссийских сил в Раде будет большинство по итогам выборов.

С моей точки зрения, самый опасный для государства сценарий – если в результате выборов в Верховной Раде будет образована очередная "ширка", в которую войдут "Слуга народа", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это – самый негативный сценарий.

Не хочу накаркать, но… В таких экстремальных ситуациях в любом государстве историю делает не пассивное патерналистское большинство, а пассионарное активное меньшинство. Таких людей ни в одном обществе не бывает много. Они всегда в меньшинстве, но от подавляющей массы их отличает готовность к самопожертвованию.

Так вот те ребята (а их уже несколько сотен тысяч), которые прошли войну, просто не позволят развернуть – мягко ли, радикально ли – развитие Украины в сторону Российской Федерации. Они этого не позволят сделать. Если надо будет, вынесут вперед ногами весь парламент…

Георгий Тука / Главред

klimenko d.v.: По вашему мнению, то обновление парламента, которое, судя по всему нас ждет, и те новые лица, которые придут заниматься законотворчеством – это перемены к лучшему или наоборот? Сумеют ли эффективно и по-новому работать Вакарчук, Притула, "Юзик", Сивохо, Саакашвили (если пройдет), Гордон, Белоножки, Приходько и прочие артисты-журналисты?

Георгий Тука: Перечень этих фамилий ярко иллюстрирует в том числе и мое отношение к качественному составу нового парламента. Ничего оптимистичного я, к сожалению, не жду. Более того, у меня есть определенные опасения, что этот парламент будет настолько пассивным и недееспособным, что он не продержится долго, а потому вскоре будут назначены перевыборы.

Я могу спрогнозировать парламентский кризис либо из-за невозможности создания коалиции, либо из-за внутренних разногласий в самой большой фракции "Слуга народа". Ведь в составе "Слуги народа" в парламент пройдут настолько диаметрально противоположные люди по своему мировоззрению и мировосприятию, что представить их в единой команде очень сложно – это надо выпить литра полтора водки.

Например, два ярких "апологета зеленого цвета". С одной стороны, человек, которого почему-то представляют, как известного блогера – Максим Бужанский. Этот персонаж "топил" за Россию и против Майдана. Это – яркий представитель а-ля Медведчука. И он идет по мажоритарному округу под зеленым флагом Зеленского. С другой стороны, глава "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко, который выступает против Минских соглашений. Как смогут эти два человека работать в одной команде? Как они оба зайдут в Раду в составе какого-то непонятного объединения под названием "Слуга народа"? Тут речь не идет ни о какой идеологии.

Когда такая масса заходит в парламент, ее по традиции очень легко покупать. Какие будут торги и с кем? Поживем – увидим. Это станет понятно на протяжении полугода. Тогда мы увидим, какие группы влияния внутри этого коллектива, и кто там кому Рабинович…

NVSokol: Георгію Борисовичу, що ви думаєте про пропозицію Зеленського щодо зустрічі між ним, Путіним, Трампом, Меркель, Мей і Макроном у Мінську? Наскільки вона доцільна і реалістична? Що може бути винесено на порядок денний такої зустрічі, і чи зможе вона бути плідною?

Георгий Тука: У найближчому майбутньому, на мій погляд, зустріч у такому форматі нереальна. Це знову ж таки манера спілкування нашого президента – створити черговий хайп. У мене є великі сумніви у тому, що про таку зустріч велися якісь перемовини зі Сполученими Штатами Америки чи з лідерами Франції й Німеччини.

Але міністр закордонних справ Сергій Лавров уже дав офіційну відповідь на цю пропозицію Зеленського. І його відповідь полягала в наступному: "Хлопці, займіться прямими переговорами (з "Л/ДНР", – Ред.)".

Росія пре, як танк. Вона буде нас викручувати – крутитиме руки, ноги, голови, буде виймати очі та відривати вуха… Москва робитиме все, аби тільки примусити Київ погодитися на прямі переговори з Донецьком і Луганськом. Це – сценарій Придністров’я.

NVSokol: Як гадаєте, чи відповість Путін на пропозицію Зеленського про зустріч у Мінську щось на кшталт "стадіон так стадіон", тобто "Мінськ так Мінськ"? Чи погодиться Росія на такий формат? Бо, судячи з першого коментаря Пєскова на цю тему, у Кремлі дещо розгубилися. Дякую!

Георгий Тука:Можливо, спочатку в Кремлі і розгубилися. Але потім швидко зорієнтувалися – вже наступного дня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров дав офіційну відповідь.

Георгий Тука / Главред

natalie_: Чего бы вы советовали остерегаться Зеленскому, если его встреча с Путиным в обозримом будущем действительно будет планироваться? Учитывая и хитрость, и опытность Путина…

Георгий Тука: Прежде всего, я бы посоветовал Владимиру Зеленскому избегать общения с Путиным тет-а-тет. Зеленский – может быть, хороший актер и хороший парень, но он – абсолютно нулевой дипломат и переговорщик. Путин таких "зеленских" на переговорах жует пачками. Потому на переговоры с российским президентом Владимир Зеленский должен идти в окружении профессиональных советников и, только базируясь на мнении советников, принимать решения. Иначе это может очень плохо закончиться.

Sidor: Что, по-вашему, будет с минскими переговорами при Зеленском? Он уже заявил о том, что считает необходимым придерживаться Минских соглашений... Не получим ли мы в итоге еще пять лет пустопорожней и безрезультативной болтовни в Минске?

Георгий Тука: Я могу понять неудовлетворенность автора вопроса прогрессом в минском процессе. Это – правда.

Но, вместе с тем, говорить, что минский процесс – это пустота, нельзя, потому что объективно это не так. Ведь именно минский процесс остановил бойню.

Да, в Минских соглашениях прописаны, мягко говоря, не очень приятные для меня, как для гражданина Украины, условия. Но это не лишает понимания того, что этот вопрос нельзя решить военным путем. Можно, конечно, пытаться, но это повлечет за собой такие жертвы, в том числе среди мирного населения, что страшно даже представить. Ведь человечество не придумало ничего более кровопролитного, чем урбанистические войны.

Поэтому, если вести речь о политико-дипломатическом пути решения конфликта, то хотим мы того или нет, но нам придется искать какие-то компромиссы.

Естественно, есть некая "красная линия", которую нельзя переступать украинской власти, потому что это будет предательством национальных интересов. Но есть целый комплекс вопросов, которые можно обсуждать и насчет которых можно договариваться. Конечно же, это не могут быть вопросы национальной безопасности. Предположим, нам могут предложить разменять Донбасс на признание Крыма российской территорией, нам могут предложить разменять Донбасс на отказ от интеграции в Евросоюз и НАТО и тому подобные вещи. Но все это, с моей точки зрения, совершенно недопустимо. И, если, не дай Бог, нынешняя власть даже задумается реализовать подобный проект, то я не буду в качестве простого зрителя…

Duke: На какие компромиссы может пойти Украина с Россией, чтобы прекратилась (не заморозилась, а прекратилась) война? Где грань допустимого в этих компромиссах?

Георгий Тука: Сейчас звучит множество спекуляций об "особом статусе" Донбасса, но нигде никак он никем не прописан. С моей точки зрения, "особый статус" совершенно четко укладывается в то, что в нашем государстве называется процессом децентрализации.

Кроме того, вопрос об амнистии… Я хорошо помню, как в 2015-2016 гг. мне приходилось вести непростые дискуссии с Игорем Лапиным и Андреем Тетеруком. Это – мои друзья, которые разработали законопроект о коллаборационизме. Как непросто было мне им доказывать, что мы не имеем права грести всех под одну гребенку. Человек, которые работает в нынешней оккупационной администрации инспектором социальной службы – это одно дело. Человек, который взял на себя обязанности коменданта населенного пункта – это другое дело. Тот негодяй, который стреляет в наших ребят – это третье. Нельзя всех грести под одну гребенку! Мы провели не один разговор на эту тему, и, я рад, что ребята, в итоге, изменили свою радикальную позицию. Они тоже пришли к тому, что нельзя всех обрекать на неминуемые наказания.

Мы еще не освободили эти территории. Заведомо своими недалекими действиями и высказываниями (я знаю, как болезненно реагируют на эти высказывания жители оккупированных территорий) повышать градус сопротивления возвращению украинской власти – это просто глупо.

Георгий Тука / Главред

Родригез: Как вы относитесь к идее об отмене блокады оккупированных территорий Донбасса? За и против такой инициативы?

Георгий Тука: Начнем с того, что сам по себе термин "блокада Донбасса" – это нарратив России. Поэтому я его принципиально не применяю и не употребляю.

Для того, чтобы развенчать миф, я вернусь к хронологии событий.

Два джентльмена, два народных депутата, потом к ним присоединился и третий – Семенченко, Соболев и Пастух – организовали, так называемую "блокаду торговли на крови". Причем самое мерзкое, что они спекулировали на понятных эмоциональных чувствах наших сограждан, рассказывая жуткие истории, как "эшелоны с деньгами ходят туда-сюда", и как потом убивают наших пацанов. Они говорили, что из-за этого перекроют "торговлю на крови" – и "там все с голоду сдохнут, будут жрать свой уголь, а "мы вернем всех пленных".

Уже тогда мы давали экономические расчеты о том, к чему приведут подобные действия. Естественно, речь шла о негативных последствиях, потому что ничего позитивного там быть не могло.

Более того, я лично разговаривал с руководителями всех без исключения силовых ведомств. По сути, с первого дня этой истории я был единственным государственным служащим, который публично выступал категорически против таких действий. Как-то вечером шобла Семенченко меня даже попыталась поймать после эфира у Шустера, "попрессовать". Но ничего у них не вышло.

К сожалению, абсолютно все руководители силовых ведомств отказались применять активные действия против организаторов "блокады торговли на крови". Почему-то уровень профессионализма наших руководителей силовиков заключался исключительно в применении физической силы. Я же предлагал совершенно другие варианты, которые бы позволили вернуть этих людей в законное русло. Считаю недопустимой и совершенно бредовой ситуацию, когда 30-40 человек "поставили раком" всю страну. И в стране с 45-миллионым населением не нашлось адекватного ответа. Этого ответа нет до сих пор. Я считаю это абсолютным позором для государства.

После того как эти "деятели" заблокировали движение железнодорожного транспорта, примерно на пятый день противоположная сторона объявила о национализации всех предприятий, которые работали в юридическом поле Украины.

Я до сих пор убежден, что все это было спланированной и хорошо подготовленной заранее акцией. Ведь в результате мы потеряли контроль более чем над 40 крупными предприятиями, которые до того момента работали в юридическом поле нашего государства, платили все налоги, в том числе и военный сбор, производили оплату коммунальных услуг, платили зарплату своим сотрудникам в гривне, а не рублях (на ту сторону передавались исключительно гривны в виде заработной платы), никаких денежных перечислений ни одному из этих юридических лиц и близко не было.

"Торговля на крови" – это искусственно созданный миф, просто мыльный пузырь, который, увы, очень прижился в нашем обществе. В итоге, подавляющее большинство этих предприятий лихо, в течение месяца или двух, под себя подобрал Курченко. И сейчас они работают на него, платя 100% всех налогов и сборов. Также вся получаемая прибыль остается там.

Естественно, при таких условиях, когда под контролем Украины на оккупированной территории не осталось ни одного предприятия, то абсолютно логичным было решение СНБО запретить перемещение грузов. Указ президента так и называется – "О запрете перемещения грузов". Ни о какой блокаде там и близко речь не идет. Более того, в указе прописаны предварительные условия для снятия этих ограничений – возвращение предприятий собственникам.

На оккупированной части Донбасса, кстати, было "отжато" далеко не только государственное имущество – также было захвачено очень много предприятий частного бизнеса, в том числе иностранного.

В результате мы получили колоссальную проблему, которая связана далеко не только с тем, что теперь нам приходится в немалых долях этот уголь покупать через "серые схемы" у России, платя непосредственно Курченко, отдавая уже наши деньги.

Это – бред. Я считаю, что таким образом была реализована крупномасштабная диверсия.

Уголовное производство по этому делу было открыто. Однако уже прошло столько времени, а результатов – никаких.

Думаю, что никакой отмены указа Порошенко не будет – противник никогда не согласится вернуть под контроль эти предприятия. Более того, по имеющейся информации, некоторые предприятия были демонтированы и вывезены в Россию, другая их часть была просто разграблена и порезана на металлолом. И собственники не понимают, как теперь возвращать эти руины.

Весь этот разговор, по сути, просто "мишуру", поднял на щит с подачи России господин Сайдик, когда Леонид Данилович Кучма поехал в Минск после длительного перерыва. Ведь на пресс-конференцию вышел сам Сайдик. И именно он так подал информацию: "Вот, мол, Украина предложила". На самом деле, ничего подобного. Этот вопрос всегда поднимали только представители оккупационных администраций Донецка и Луганска. Это никогда не было инициативой Украины.

Георгий Тука / Главред

Tarass: Як ви оцінюєте заяви пана Богдана, який пропонує надати статус регіональної мови російській на Донбасі? Чи може це служити компромісом з боку України?

Георгий Тука: Я считаю, что подобное заявление Богдана носит провокационный характер.

Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что за последние два месяца персонаж по имени Андрей Богдан в информационном пространстве уже насобирал появлений в несколько раз больше, чем Ложкин и Райнин вместе взятые за пять лет своей работы.

Wrangler: Георгий Борисович, возможно, вы владеете более полной информацией, как сказалась смена власти в Украине на взаимоотношениях с ОРДЛО: сократились ли потоки контрабанды, изменился ли пропускной режим и работа блокпостов (стало ли больше людей ездить в Украину и обратно) и т.д.?

Георгий Тука: Если коротко – ничего не изменилось. Люди не стали ездить через линию пересечения меньше или больше. Например, в Станице Луганской за 8 июля было стандартное число пересечений линии разграничения – около 10 тысяч (это туда-обратно, в обе стороны).

Поэтому никаких изменений в повседневной жизни людей, которые живут на оккупированных территориях, пока не происходит. Ни к худшему, ни к лучшему.

Pinokio: Чому після президентських виборів активізувалися обстріли українських позицій на Донбасі? Із чим це пов’язано? Це відповідь Путіна на спроби Зеленського зробити кроки назустріч? Це примус до чогось? Інші причини?

Георгий Тука: У ОБСЄ є діаграма інтенсивності обстрілів. По ній можна прослідкувати, що піки інтенсивності не завжди, але у 80% випадків пов’язані з тими чи іншими політичними кроками навколо питання Донбасу. Здебільшого вони активізуються в той момент, коли хоча б примарно українська сторона починає навіть замислюватися про якісь кроки назустріч. Дуже показовим було останнє загострення (до речі, напередодні виборів): тільки-но Зеленський заговорив про заплановане відведення військ у Станиці Луганській, у той самий день почала наростати інтенсивність обстрілів українських позицій.

Минулого тижня я був у Станиці Луганській, спілкувався і з цивільним населенням, і з нашими захисниками. Повернувшись до Києва, я зрозумів, що все менше людей в українському камуфляжі підтримують президента, який намагається виступати в якості миротворця. Адже президент сказав про мир – сім поранених, президент сказав про мир – троє загиблих, президент сказав, що потрібно шукати шляхи для порозуміння – п’ятеро поранених... Цей дисонанс викликає величезне роздратування і занепокоєння у середовищі тих людей, завдяки діям і життям яких ми можемо зараз сидіти і говорити. До мене підходили хлопці, офіцери із такими болючими питаннями і з таким відчаєм в очах… Їм там зараз дуже важко: вони розгублені, не розуміють, що відбувається. Бо, на жаль, інститут політруків (як їх називають за звичкою) у Збройних силах малоефективний. Тому особовому складу дуже важко зрозуміти, що взагалі відбувається: в одній точці ми відводимо війська, а в іншій – нас гатять 24 годині. Президент говорить про мир, а вони щодня бачать п’ять-сім-десять поранених. Це розриває свідомість хлопців.

Тому вкрай важливо працювати з особовим складом. Треба пояснювати особовому складу і ЗСУ, і Нацгвардії, і поліції.

Olecia: Нещодавно від Зеленьского пролунала заява, що війна закінчиться за рік. Наскільки виправданий цей оптимізм?

Георгий Тука:Я в це не вірю.

polit_ua: У якому статусі після поверненні окупованих територій мають існувати Донецька та Луганська область у складі України? Чи потрібні якісь автономії чи особливі умови?

Георгий Тука:Категорично – ні. Вони мають існувати в такому ж самому статусі, що і Запорізька, і Закарпатська, і Житомирська, і інші області України.

Таїсія, Київ: Пане Георгію, чи бачите ви себе у складі нової владної команди? Наскільки ймовірно, що ви залишитеся в уряді?

Георгий Тука:Вірогідність того, що я залишуся в уряді – на межі 2%. Скоріше за все, справа в обоюдному несприйнятті.

Що далі? Є бажання нарешті почати створювати реальну політичну партію, а не партію лідерського типу, яких у нас уже хоч греблю гати. По-перше, це дуже непростий процес, із точки зору організаційної роботи. А, по-друге, тільки-но я почав про це говорити, я одразу почав розуміти, наскільки це витратний процес. Спонсорів у мене немає. Та й не хочу я розпочинати цю діяльність із спілкування з грошовитими мішками.

Георгий Тука / Главред

Kreont: Георгий Борисович, для чего, по-вашему, Медведчук скупает украинские телеканалы? Чем это чревато для нас? По последней информации, Медведчук сумел договориться и с Порошенко о покупке телеканала "Прямой" – как это возможно, что такой непримиримый по отношению ко всему пророссийскому и российскому Порошенко идет на сделки с кумом Путина?

Георгий Тука:Для чего это нужно Медведчуку, думаю, понятно даже ребенку. Любое средство массовой информации – это рычаг влияния. Причем рычаг влияния не только на общество, но и на политиков. Ведь чем отличается державник от политика? Политик думает о рейтингах, а державник – о будущем государства. К сожалению, у нас в политике и власти государственников можно пересчитать по пальцам. У нас в основном как раз политики, которые живут лишь рейтингами, и ради рейтингов они готовы на все.

Именно на эти рейтинги с помощью телеканалов и оказывается влияние. Достаточно запустить массированную кампанию, пусть и с непроверенной информацией – и рейтинг политика "накрывается медным тазом". Причем срабатывают даже совершенно дикие "утки". Можно кого-то обвинить в зоофилии, но, если сделать это массировано и профессионально, то я не завидую тому, о ком сообщат подобную "новость".

Профессионалов "черного пиара" у нас, по-моему, больше, чем во всей Европе вместе взятой. В России – другая специфика, там "черным пиаром" не занимаются, потому что у них нет в этом необходимости. А наши поднаторели в этом мастерски. Обгадить и сравнять с уровнем плинтуса могут любого.

Это – одна из целей Медведчука.

Кроме того, обратите внимание: весь этот медведчуковский треш, который длится последние полтора года, идет по нарастающей. А последние полтора-два месяца постоянно идут вбросы. 75% украинцев за мир – и тут же: "мирный план Медведчука", "вот я пленных вам привез", "вот поехал с Бойко в Кремль", "привезу вам и газ". Все это, когда оно повторяется тысячу раз в день, у людей, которые не разделяют такую точку зрения, начинает формировать внутренние сомнения в собственной полноценности. Это тоже исследовано многими политтехнологами и психологами. Ведь далеко не каждый человек готов быть не таким, как все. В подавляющем большинстве люди предпочитают не выделяться из общей массы. И если подается информация о том, что общая масса, то есть все так думают, то многие, которые думают иначе, начинают искать в себе сомнения. В итоге, они начинают тоже думать так, как "серая масса".

На это тоже направлено множество усилий.

Вместе с тем, я был приятно удивлен, что, несмотря на всю эту бредовую, часто – за гранью разумного, информационную атаку со стороны Медведчука и его гоп-компании, в его среде среди почитателей Рабиновича всего лишь 36% поддерживают идею про "мир любой ценой".

О продаже "Прямого" я ничего не знаю, не слышал. Потому не могу комментировать этот вопрос. Не могу себе такого представить.

Тильда: Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что уже в августе-сентябре должна состояться встреча Зеленского и Трампа. Чего можно ожидать от этой встречи? Могут ли быть договоренности насчет того, что США станут полноценным официальным, а не кулуарным, участником переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе? Вероятно, Трампу было бы интересно перед американскими выборами продемонстрировать своим избирателям, что он не только с Ким Чен Ыном о денуклеаризации способен договариваться, но и способен сделать результативными переговоры между Москвой и Киевом?

Георгий Тука: Я не думаю, что на той встрече, которая состоится в ближайшем будущем, будут достигнуты какие-либо прорывные договоренности. Ведь в Украине сменился президент. Наш президент – неординарная личность, с точки зрения политикума. Трамп во многом – такая же неординарная и, я бы даже сказал, патологическая личность для американского политикума. Чисто по-человечески, думаю, Трампу будет интересно пообщаться со своим зеркальным отражением.

Однако принятие решений готовится не за один день и готовится профессионалами, а не лично президентами при встрече. Я не думаю, что за полтора-два месяца у обеих команд профессионалов, а не "мальчиков в шортиках", будет достаточно времени и аргументов для того, чтобы подготовить какие-либо реально прорывные решения.

Более того, на этом фоне крайне негативно смотрится абсолютно глупый скандал с министром иностранных дел Украины. И, поверьте, для оценки фигуры президента Украины из-за океана этот скандал позитива не дал. И на сегодняшний день Павел Климкин – действующий министр иностранных дел. Вадим Пристайко не имет сейчас никаких полномочий заниматься вопросами внешней политики. Да, может идти какая-то подготовительная работа на среднем уровне: консультантов, посланников, послов. Но картинке, когда сидят два президента и торжественно подписывают бумаге, предшествует длительный процесс подготовки. Наивно предполагать, что Володя сядет с Дональдом, бахнет по десять чашек кофе и придумают, какую идейку протолкнуть. Это абсолютно не соответствует реалиям.

Роман Дмитрович: Чи може зняття санкції з Росії в ПАРЄ стати лише першим кроком у ланцюжку рішень, якими будуть зніматися й інші антиросійські санкції, які запроваджувалися за анексію українських територій та агресію РФ?

Георгий Тука: К сожалению, может. Пророссийское лобби в Европе становится все сильнее. Используются все рычаги, начиная от экономических и заканчивая откровенными политическими лоббистами, а также реальными коррупционными действиями со стороны России. Так что времена нас ожидают очень непростые.

Ganni: Стоит ли Украине озаботиться восстановлением ядерного потенциала, хоть в каком-то виде? Такие потуги принесут больше пользы или вреда нашей стране? Как Украина может использовать в своих интересах тот факт, что из ДРСМД вышли и Штаты, и РФ?

Георгий Тука: Вопрос, касающийся ДРСМД, я не готов комментировать, потому что не компетентен в деталях этого вопроса.

Что касается восстановления ядерного статуса Украины, то я категорически против. Я думаю, что для апологетов ядерного статуса был бы очень показателен один эксперимент – на один день, не более, назначить министром иностранных дел человека, выступающего за восстановление ядерного статуса, и пусть бы он ляпнул: "Поверніть нам атомну бомбу!". И вы бы посмотрели на реакцию тех стран, которые сейчас поддерживают Украину. Мы бы сразу остались один на один с Россией, а точнее мы одни – против России и еще десятерых. Против нас моментально бы выступили ядерные державы и не только.

MistF: Что лучше Украине сделать с Крымским мостом после того, как Крым вернется под юрисдикцию Киева? Демонтировать или использовать в своих целях, или ваш вариант? Если, конечно, он не рухнет до того...

Георгий Тука: Давайте сначала вернем Крым, а потом будем решать, что делать с мостом. Сейчас я не готов это комментировать.

journ_: Як ви оцінюєте кадрові рішення президента Зеленського в безпековій сфері? Данилюк – секретар РНБО, Бухарєв – голова Служби зовнішньої розвідки, голова Генштабу – Хомчак, радник з питань оборони – Апаршин, голова СБУ – Баканов... Ваші враження. висновки, очікування? Кого ви знаєте особисто і як ставитеся до цих осіб?

Георгий Тука: Я не готов давать оценку назначениям Хомчака и Апаршина. С Хомчаком я сталкивался, когда он был командующим сектором, и когда он выходил из Иловайска. Много наговаривают по поводу иловайской трагедии. Но примерно в тот период я понял, что не могу выступать в качестве арбитра. Потому что одно дело – свидетельства очевидцев конкретного боя, совсем – другое – анализ замысла военного руководителя, командующего военной операцией. Увы, военачальник на то военачальник, чтобы посылать людей на смерть. В советские времена очень много критиковали генералов за то, что они руками солдат строят себе дачи, были даже военно-строительные части, которые строили далеко не только БАМ – их на целину отправляли, где они пахали.

С Апаршиным я вообще не знаком, не знаю человека. Потому давать оценку этим людям и назначениям пока что не могу.

Что касается других людей: Данилюка, Бухарева и Баканова… У меня ощущение, что я попал в какой-то дурдом, где маленькие наполеончики понадевали треуголки и называют себя наполеонами. Ни один из них не является профессионалом.

И я с большой долей скепсиса и тревоги наблюдаю не только за дельнейшими назначениями, но и за дальнейшими действиями.

Георгий Тука / Главред

Arkadij: Часто у відповідь на питання "Коли відбудеться деокупація Донбасу?" та "Коли Крим знову буде українським?" політики та політологи кажуть – одразу після розвалу Росії. Поки що це звучить як ніколи. Пане Пане Георгію, поділіться, будь ласка, вашою суб'єктивною думкою, коли і за яких обставин і Крим, і Донецьк із Луганськом повернуться під юрисдикцію України?

Георгий Тука: Спробую бути об’єктивним. Спочатку – Донбас, потім – Крим. Відмінність полягає в тому, що у громадян Російської Федерації окупована частина Донбасу не сприймається як частина РФ, а Крим на ментальному рівні – російський. У цьому велика проблема.

До речі, я би не погодився із тим, що ви кажете: часові межі, окреслені як "розвал Росії" – це "ніколи". Я чудово пам’ятаю 90-і роки, коли утворення СРСР тріщало по швах. І лише тільки втручання "проклятого дяді Сема" не дозволяло остаточно рухнути Союзу, бо західні країні панічно боялися неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення. Це – єдиний аргумент, більше не було жодних.

Немає їх і зараз. Економічно і фінансово Росію Захід здатен знищити за два-три роки, не більше. Але всі досі бояться неконтрольованого розповсюдження тієї величезної кількості зброї, яка накопичена Росією.

Я чудово пам’ятаю і "Уральську народну республіку", де вже були надруковані власні грошові одиниці, і "Далекосхідну народну республіку", і як Татарстан із Башкортостаном закривали небо для "Аерофлоту", вимагаючи окремої плати та дозволів, і як Калінінград заявляв, що він приєднується до ЄС. Все це було. Тому щодо "вічності" Російської імперії – ніколи не кажи "ніколи". У розпад Радянського Союзу теж ніхто не вірив. Але одне клацання пальцями – і все покотилося.

Якщо говорити – коли, то можу прогнозувати, базуючись на економічних даних, якими нас забезпечують наші спецслужби: якщо Росія припинить фінансувати діяльність окупаційних адміністрацій, вони здатні проіснувати не більше трьох місяців.

Fargo: Продолжают ли люди уезжать с Донбасса? Или уже все, кто хотел и имел возможность, уехали оттуда?

Георгий Тука: На жаль, люди продовжують їхати – і в Росію, і в Україну, і в Європу. Нещодавно спілкувався з жінкою з Донеччини: вони з чоловіком так тікали від війни, що опинилися аж в Іспанії, працюють там.

Взагалі, демографічна ситуація на окупованій частині Донбасу вкрай негативна. Активний прошарок населення у переважній більшості намагається залишити цю територію. Тож здебільшого там залишаються або колаборанти, які пішли на співпрацю з окупаційними адміністраціями, і за це отримують "бюджетні кошти", або представники 1-го і 2-го армійських корпусів, які фінансуються за рахунок бюджету РФ, або люди похилого віку, яким нема куди подітися, бо вони нікому і ніде просто не потрібні.

І демографічні прогнози вкрай негативні.

Президент Зеленський під час візиту в Канаду сказав, що для відновлення Донбасу потрібно близько 10 мільярдів євро. Не знаю, звідки взялася така цифра. Адже немає жодних розрахунків, які б вказували саме на такі суми. Хто президенту "вдув у вуха" таку цифру – не знаю.

Тільки зараз починає працювати комісія, яка збиратиме інформацію про майнові, економічні та фінансові втрати від подій останніх п’яти років. У відповідь на перший запит ми отримали від наших установ 1428 сторінок документів про майно, яке залишилося в Криму і на Донбасі. Тому попереду ще багато роботи, після виконання якої ми зможемо оцінити втрати.

Крім того, потрібно розуміти, що ніякої розбудови і квітучого Донбасу не буде доти, доки Україна не поверне цю територію під свою юрисдикцію. Без цього ніхто нікуди не піде.

Панасенко Панас: Чи маєте ви підрахунки, яка кількість пенсіонерів-мешканців окупованих територій живе на дві пенсії?

Георгий Тука:Ні, таких об’єктивних даних немає. Їх апріорі не може бути, тому що відсутнє спілкування з "пенсійними фондами" "ЛНР" і "ДНР", таких комунікацій не існує.

А що стосується подвійного пенсійного навантаження України і Росії, то тут інша справа. Адже існує міждержавна угода, і не тільки з Росією, згідно з якою громадяни не мають права отримувати дві пенсії – вони можуть отримувати лише одну на власний вибір. Тобто жителі Донбасу мусять обирати, чи то отримувати російську пенсію, чи то українську. Обмін між пенсійними фондами України і Російської Федерації відбувається і досі, щоб ніхто не зловживав пенсійними виплатами. Як цей процес буде рухатися далі у зв’язку зі спробою паспортизації – побачимо. Поки що мені важно спрогнозувати.

Панасенко Панас: Пане Георгію, чи могли переселенці з Криму чи Донбасі реалізувати своє право голосу на президентських виборах і чи зможуть – на парламентських? Чи з цим і досі залишаються проблеми і певна дискримінація щодо переселенців?

Георгий Тука:На президентських – могли. ЦВК прийняла спеціальну постанову, і переселенці могли голосувати на, так званому, загальнонаціональному виборчому окрузі.

За нинішніх умов на парламентських виборах вони зможуть голосувати виключно за партії. Вони позбавлені можливості голосувати за мажоритарників. А також вони не можуть голосувати на місцевих виборах (за мерів і місцевих депутатів).

Нами розроблені відповідні зміни до виборчого законодавства, яке пролежало у Верховній Раді майже три роки. І тільки у грудні 2018 року профільний комітет їх розглянув, погодився винести в зал на обговорення. Подивимося, чи враховані у новому Виборчому кодексі ці зауваження. Чотири тисячі правок – не знаю, хто їх здатен проаналізувати. У цьому напрямку ми дуже тісно співпрацюємо із Ольгою Айвазовському і ОПОРою. Після прийняття нового Виборчого кодексу, думаю, вона як фахівець із виборчого законодавства нам все роз’яснить. Мені б дуже не хотілося, щоб новій кодекс повторив помилки старого.

Жора: Допускаете ли вы, что разговоры о наличии двойников Путина – не безосновательны? Кто и для чего вообще запускает такие слухи?

Георгий Тука:Допускаю и не вижу в этом ничего сверхъестественного. Этим приемом, насколько мне известно, пользуются спецслужбы многих государств, когда президентов (в первую очередь, это касается глав государств) необходимо вывести из-под угрозы вероятной опасности. В таких случаях на определенные мероприятия подставляется двойник. Например, открытие футбольного матча – зачем президенту ради чистого пиара и понтов тратить свое время на то, чтобы доехать туда, выйти на поле, стукнуть по мячу и что-то промямлить в микрофон? Есть человек, который может все это вместо него сделать. Или какая необходимость тому же престарелому Путину три часа стоять у Мавзолея, топая ножкой по мумии Ленина, чтобы приветствовать парад? Для этого вполне может быть другой человек, который может справиться с этой функцией.

Известно, что двойники были не только у руководителей Советского Союза. Я не вижу в этом никакой конспирологии или ноу-хау.

Ирина: Как Вы относитесь к двойному гражданству? С Россией? С другими странами?

Георгий Тука: К двойному гражданству вообще я отношусь отрицательно. Я не принимаю института двойного гражданства как такового. На мой взгляд, нет разницы о вторичном гражданстве какого государства идет речь: то ли России, то ли Израиля, то ли США.

Світлана: З повагою. Яким ви зараз бачите майбутнє України?

Георгий Тука: Важким, без жодних сумнівів. Тернистим. Але, взагалі, я налаштований оптимістично.

Олег Морозов: 1. Транспортне сполучення, північна Луганщина, будівництво 50 км залізниці, Сватово-Солідарне. 2. Електропідстанція Кремінна введення в дію. 3. КПВВ "Золоте" – чи запрацює? 4. Житло для переселенців безкоштовно не потрібно – потрібна реальна програма. 5. Поширення ТБ та радіо на прилеглі та окуповані території.

Георгий Тука:1. Так історично склалося, що залізниця, яка перетинає Луганську область, зараз не діє. Тому що північний її край впирається в територію РФ, а південний – у територію, окуповану Росією. Вдовж цієї гілки розташована величезна кількість елеваторів, і, на жаль, користуватися залізницею вони не можуть. Це призводить, по-перше, до подорожчання збіжжя, яке вони змушені транспортувати автомобілями. По-друге, вони використовують, порушуючи всі нормативи, фури на 60-80 тон. Про які дороги там взагалі зараз може йти мова? По-третє, коли я був головою Луганської адміністрації, підписав меморандум із "Укрзалізницею" про побудову перемички, яка б дозволила Луганщині вийти з логістичного стану острову. На жаль, усе ще й досі залишається на рівні меморандуму. На сьогоднішній день я не маю позитивних прогнозів щодо будівництва цієї перемички.

2. Будівництво ведеться. Але лінія передач проходить через заповідні ліси. І відомство Мінприроди протягом року не надавало дозволу на проведення будівельних робіт. І лише позаминулого тижня вони видали це погодження. Фактично ця затримка призвела до того, що введення в експлуатацію відбудеться приблизно на півроку пізніше, ніж планувалося. За моїми оцінками, в цьому році вдасться встигнути.

3. Це КПВВ вже готове. Пункт був збудований ще тоді, коли я був головою Луганської адміністрації. Він повністю обладнаний усім необхідним. Потрібне виключно погодження протилежної сторони. За всі ці роки вони так на це і не погодилися.

4. Житло для переселенців потрібне різне, в тому числі і безкоштовне, і пільгові програми. Це – комплексне питання, над яким ми дуже багато працювали. Тодішній міністр фінансів, тепер – голова РНБО Олександр Данилюк блокував всі ініціативи щодо вирішення житлових проблем переселенців. Якщо взяти документальні кадри, коли вночі приймали бюджет-2017, я був єдиним в урядовій ложі, хто о п’ятій ранку не встав і не почав аплодувати після позитивного голосування в залі ВРУ. Тому що мені було гидко спостерігати, як пан Данилюк Ляшку знайшов 800 мільйонів на пожежні машини, а нам на вирішення житлових проблем для переселенців зміг знайти аж 16 мільйонів гривень.

5. Дуже актуальна проблема, але, на жаль, вона надскладна, з точки зору технічного вирішення. Справа в тому, що в цьому напрямку (маю на увазі засоби радіоелектронної боротьби) ми, у порівнянні з РФ, перебуваємо у кам’яному віці. І подавати зараз сигнал на окуповану територію ми можемо виключно через супутник, що ми і робимо. Але ж і насильницька подача сигналу абсолютно не гарантує того факту, що споживач буде його слухати і дивитися.

Оля: Только вот прочитала, что Зеленский отказался от парада в этом году на День независимости. Деньги пойдут на премии военным. Как вы считаете, Украине нужны военные парады или это пережиток прошлого?

Георгий Тука:Нужны. Парады проходят в подавляющем большинстве стран. Потому что военный парад – это символ государства. Я такое решение президент оцениваю негативно и считаю ошибочным. Не имеет значения даже то, что деньги пойдут на премии военным.

Inferno: Как вы можете оценить первые шаги и заявления Зеленского относительно временно оккупированных территорий? Что правильно он делает, а где ошибки?

Георгий Тука:Грубых ошибок пока что я не вижу. Единственное, что я вижу – залихватский мальчишеский задор, который соединяется с подростковой энергией, отсутствием реального опыта и профессионализма. Из-за этого иногда делаются заявления, которые, мягко говоря, трудновыполнимы.

Надежда Майная

Фото Александр Синица