Главные новости 17 июля: серьезное ЧП с детьми в Крыму и погодная "лафа"

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 17 июля.
В среду, 17 июля, стало известно, что в захваченном Российской Федерацией Крыму случилось серьезное ЧП с детьми.
Кроме того, синоптики назвали области Украины, которым светит погодная "лафа".
Главред собрал главные новости Украины и мира за 17 июля.
Серьезное ЧП с детьми в Крыму
В Евпатории в оздоровительном лагере Лучистый отравились десятки детей, трое — попали в реанимацию.
Начальник лагеря Ренат Каюмов сообщил, что всего к медикам за помощью обратились около 40 детей, у них была диарея и рвота, причину — выясняют специалисты.
Погодная "лафа"
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что сегодня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы.
По данным синоптиков, сухая погода ожидается только на Запорожье, на Николаевщине, на Херсонщине, на Одесчине и в Крыму.