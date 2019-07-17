Главные новости 17 июля: серьезное ЧП с детьми в Крыму и погодная "лафа"

В крымском лагере отравились десятки детей / УНИАН

В среду, 17 июля, стало известно, что в захваченном Российской Федерацией Крыму случилось серьезное ЧП с детьми.

Кроме того, синоптики назвали области Украины, которым светит погодная "лафа".

Главред собрал главные новости Украины и мира за 17 июля.

Серьезное ЧП с детьми в Крыму

В Евпатории в оздоровительном лагере Лучистый отравились десятки детей, трое — попали в реанимацию.

Начальник лагеря Ренат Каюмов сообщил, что всего к медикам за помощью обратились около 40 детей, у них была диарея и рвота, причину — выясняют специалисты.

Погодная "лафа"

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что сегодня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы.

По данным синоптиков, сухая погода ожидается только на Запорожье, на Николаевщине, на Херсонщине, на Одесчине и в Крыму.