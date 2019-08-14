Под Днепром неравнодушные бросились на поиски исчезнувшей 9-летней девочки

В Павлограде Днепропетровской области 14 августа в 15:00 пропала 9-летняя Алиса Мурзина.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, семья пропавшей сразу же обратилась в полицию и попросила помощи в писке у всех неравнодушных.

Особые приметы: светлые волосы, челка, голубые глаза.

Была одета: зеленая майка, зеленые шорты, серые макасины.

На поиски девочки бросились сотрудники силовых структур, волонтеры, кинологи и местные жители.

Уточняется, что девочка пропала из автомобиля родителей. Алиса имеет особенности развития, она не разговаривает из-за аутизма.

Около 21:00 сотрудники местной Муниципальной варты сообщили, что девочка нашлась, однако подробности пока не озвучены.

Напомним, в Киеве педофил напал на 9-летнюю девочку прямо в общественном транспорте. Инцидент произошел в троллейбусе №30, который следует по маршруту из Кадетского Гая на проспект Маяковского.