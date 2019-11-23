"Нам посрать": главой Госархива стал автор стихов о мастурбации

Анатолий Хромов / @PoetryworldKhromov

Кабинет Министров Украины утвердил победителей конкурсных отборов на должности глав ряда ведомств.

В частности, победителем конкурса на должность лавы Государственной архивной службы стал Анатолий Хромов, сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство утвердило победителей конкурсных отборов относительно должностей:

Главы Государственной архивной службы, им стал Хромов Анатолий Владимирович", - сказано в сообщении на сайте КМУ.

Хромов является одесским историком, выпускником Исторического факультета Одесского национального университета им. Мечникова, кандидатом исторических наук. С начала 2018 года Хромов исполнял обязанности замдиректора госархива СБУ.

Читайте также"Как мед по го*ну размазали": Дубинский оценил Кабмин ГончарукаКроме того, Хромов также известен как поэт и автор эротической лирики.

В частности, его перу принадлежат стихи с такими строками:

Вот мой подчиненный, оклад – 300 баксов

Не знаю чем кормит детей

Я лично вчера по этой же таксе

Снял пару отличных бл*дей

Нам, честно, посрать, что вы там клянете

И ждете чтоб с папой мы сдохли

Скорей это мы на новой Тойоте

Размажем вас всех по дороге

/ maysterni.com

Ти претендуєш на звання

Живого скарбу нашої нації

Я сотні імен назову навмання

Для кого, ти стимул мастурбацій

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Напомним, ранее стало известно, что попавшую в секс-скандал замминистра инфраструктуры Александру Клитину отправляют в отставку.