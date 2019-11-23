"Нам посрать": главой Госархива стал автор стихов о мастурбации

Анатолий Хромов известен как поэт и автор эротической лирики.
Кабинет Министров Украины утвердил победителей конкурсных отборов на должности глав ряда ведомств.
В частности, победителем конкурса на должность лавы Государственной архивной службы стал Анатолий Хромов, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство утвердило победителей конкурсных отборов относительно должностей:
Главы Государственной архивной службы, им стал Хромов Анатолий Владимирович", - сказано в сообщении на сайте КМУ.
Хромов является одесским историком, выпускником Исторического факультета Одесского национального университета им. Мечникова, кандидатом исторических наук. С начала 2018 года Хромов исполнял обязанности замдиректора госархива СБУ.
Читайте также"Как мед по го*ну размазали": Дубинский оценил Кабмин ГончарукаКроме того, Хромов также известен как поэт и автор эротической лирики.
В частности, его перу принадлежат стихи с такими строками:
Вот мой подчиненный, оклад – 300 баксов
Не знаю чем кормит детей
Я лично вчера по этой же таксе
Снял пару отличных бл*дей
Нам, честно, посрать, что вы там клянете
И ждете чтоб с папой мы сдохли
Скорей это мы на новой Тойоте
Размажем вас всех по дороге
Ти претендуєш на звання
Живого скарбу нашої нації
Я сотні імен назову навмання
Для кого, ти стимул мастурбацій
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Напомним, ранее стало известно, что попавшую в секс-скандал замминистра инфраструктуры Александру Клитину отправляют в отставку.