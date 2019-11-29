Переломы и сотрясение: опубликован приговор "слуге народа" за жестокое избиение

Андрей Богданец / Фейсбук А.Богданца

Текст приговора народному депутату от партии Слуга народа Андрею Богданцу, который избил прохожего в ходе уличного конфликта, опубликовали в Сети.

"Богданец объясняет свою судимость случайностью, связанной с конфликтом на дороге "из-за того что я воевал". Почитайте приговор. Для разнообразия", - говорится в подписи к приговору, опубликованному в Telegram-канале Темный рыцарь.

В приговоре, в частности, идет речь о том, что в результате избиения Богданцом потерпевший В.Стрилецкий получил множественные переломы, сотрясение мозга и кровоизлияние в мозг. Действия Богданца квалифицировались как нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Отметим, что в Telegram-канале также указывается на то, что у Богданца якобы была еще одна судимость до командировки в АТО.

/ Телеграм-канал Темный рыцарь

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