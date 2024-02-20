20 миллионов украинцев могут эмигрировать в случае победы Путина в войне - Forbes

Аналитики указывают на то, что в случае победы России в Украине страну в качестве беженцев могут покинуть около 20 миллионов украинских граждан.

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СМИ сообщили о последствиях победы Путина в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

На этой неделе исполняется два года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Начиная с 24 февраля 2022 года, более шести миллионов украинцев покинули Украину. Однако, учитывая то, что сейчас происходит в Вашингтоне, эта миграция может быть лишь прелюдией к дальнейшим событиям. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания все из-за того, что на прошлой неделе Майк Джонсон, нынешний спикер Палаты представителей, не смог рассмотреть украинский законопроект в Палате представителей. Вместо этого он объявил о перерыве в работе палаты до 28 февраля.

"Его провал стал новым определяющим моментом в провале американского лидерства. Как только Палата представителей вернется, бюджетное давление и сроки станут приоритетом, поскольку законодатели будут пытаться уложиться в сроки, установленные в начале марта для сокращения федеральных расходов", - говорится в материале.

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Журналисты указывают на то, что это приведет к исчезновению темы Украины с повестки дня Конгресса и из поля зрения ведущих СМИ. Некоторые наблюдатели считают, что именно к этому изначально стремились бывший президент Дональд Трамп и Майк Джонсон. Несмотря на горячие заявления президента Байдена о поддержке Украины и заверения вице-президента Харриса в Мюнхене, в Палате представителей сработали тормоза.

Однако в статье указывается на то, что развитие событий в Европе слишком предсказуемо. Аналитики добавляют, что как только Путин захватит Украину, он нападет на страны Балтии - заявляя, что это для защиты тамошних русских меньшинств, а затем на Польшу.

"И он об этом уже говорил. Мир будет втянут в войну. Даже если Трамп снова станет президентом, американских солдат позовут в бой на европейской земле. Можно предсказать, что потери, финансовые, экономические и кровью и потом, будут огромными", - указывают авторы статьи.

Кроме того, автор делает вывод, что если шесть миллионов человек бежали из Украины и восемь миллионов стали внутренне перемещенными лицами с начала вторжения, достоверные оценки прогнозируют, то если Путин победит сейчас - более 20 миллионов украинцев сбегут на запад.

"Если исходить из оценки Rand по стоимости содержания беженцев, которые выедут из Украины в Европу в случае победы России, и предположить, что мигрантов будет более 20 миллионов, то эта стоимость может превысить 1 триллион евро в год. Даже если выедет только три-четыре миллиона, бремя будет очень существенным. И это только иммиграционные последствия провала лидерства США на мировой арене", - отмечают журналисты.

Издание Politico подсчитало стоимость усиления европейской безопасности, предполагая, что возвращение к расходам ВВП времен холодной войны для каждой страны ЕС будет означать дополнительные 410 миллиардов евро в год.

"Другими словами, новая долгосрочная холодная война с Россией, в которую будут втянуты США, может стоить 4 триллиона долларов или более в течение десяти лет," - резюмирует автор материала.

Кроме того, исследователи Браунского университета выяснили, что 20 лет боевых действий в Афганистане, Ираке и Сирии выкачали из американской казны 8 триллионов долларов.

"Поэтому можно с уверенностью предположить, что цена победы России в Украине легко приблизится или превысит 8 триллионов долларов для США в течение следующих 20 лет", - делают вывод журналисты.

Помощь США для Украины

Армия США оплатила счета на сотни миллионов долларов для поддержки ВСУ в течение последних нескольких месяцев, поскольку перспективы финансирования Украины в Конгрессе остаются неопределенными.

США работают над поставкой Украине ракет серии ATACMS большой дальности. Администрация президента Байдена прилагает усилия, чтобы обеспечить Украину новыми мощными баллистическими ракетами большой дальности.

Конгресс США планирует рассмотреть вопрос военной помощи Украине не раньше середины марта. Сторонники Украины в Республиканской и Демократической партиях призвали спикера Джонсона действовать оперативно и продолжать оказывать поддержку Киеву.

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