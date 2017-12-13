Резонансное ДТП в Харькове. Суд оставил Зайцеву под стражей еще на два месяца

Подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской 18 октября Елене Зайцевой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение о продлении Зайцевой меры пресечения до 10 февраля 2018 года включительно без возможности внесения залога приняла судья Киевского районного суда Харькова Светлана Муратова, сообщает УНИАН.

Напомним, в среду, 13 декабря, Зайцева признала свою вину в совершении ДТП и заявила, что готова понести наказание, назначенное судом.