В зоне АТО боевики за сутки десятки раз нарушили "тишину", украинские воины понесли потери

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 13 декабря, террористы 30 раз нарушили "режим тишины", в более чем половине случаев украинские воины подавляли огневую активность врага.

Погиб один наш боец, а еще один — ранен, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении под огнем из гранатометов оказались позиции у Станицы Луганской и Луганского.

На Донецком направлении напряженной ситуация была в окрестностях Авдеевки, там злоумышленники били из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов, также работал вражеский снайпер.

Кроме того, опорные пункты у Каменки, Песков и шахты "Бутовка" боевики атаковали из пехотного вооружения. На Приазовье террористы не давали покоя защитникам Гранитного — вели огонь из стрелкового оружия.

Напомним, в начале декабря президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014 года) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.