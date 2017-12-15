Дыминского объявили в розыск, у бизнесмена заявили о попытке рейдерства

Бизнесмен Петр Дыминский, который является владельцем автомобиля — виновника смертельного ДТП во Львовской области, объявлен в розыск Национальной полицией.

Информация об объявлении его в розыск размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Согласно информации в карточке раздела, Дыминский исчез 11 декабря 2017 года, и полиция разыскивает его за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В свою очередь, руководство телеканала ZIK называет причиной вручения подозрения в совершении смертельного ДТП и потенциального объявления в международный розыск владельца телеканала Петра Дыминского, его отказ "отдать телеканал в управление на 3 года".

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 15 декабря.

ZIK утверждает, что с таким предложением недавно к львовскому бизнесмену, который сейчас находится за границей, обратились от имени Администрации президента народный депутат Блока Петра Порошенко Глеб Загорий с женой Екатериной.

"Именно после этой неудачной рейдерской попытки начались очередные манипуляции общественным мнением со стороны правоохранительных органов о причастности Дыминского к ДТП", — заявляют на телеканале.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, однако родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

Впоследствии, по результатам экспертиз следствие установило, что мужчина, который на месте происшествия представился водителем автомобиля — виновника ДТП, не управлял автомобилем, в то же время следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем управляло другое лицо.

Охраннику бизнесмена было объявлено о подозрении по ст. 396 УК "Сокрытие преступления".

8 декабря в Facebook адвокат Борща Виктор Василюк разместил фотокопию заявления Марии Трилы, матери погибшей женщины, которое было адресовано следователю и прокурору по делу. Мать сообщила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП, и об отсутствии претензий.

12 декабря суд разрешил задержать Дыминского и доставить его в суд для избрания меры пресечения.