В штабе АТО поделились хорошими новостями с фронта

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 15 декабря, террористы восемь раз нарушили "режим тишины", в половине случаев украинские воины подавили огневую активность противника, ни один наш боец не погиб и не был ранен.

Количество вражеских вооруженных провокаций ощутимо уменьшилось, но террористы на некоторых участках линии соприкосновения продолжали грубо нарушать Минские соглашения, применяя тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении зафиксированы два факта нарушения "тишины" — вечером злоумышленники более двух часов из 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов вели огонь по оборонительным укреплениям вокруг Троицкого, выпустили около четырех десятков мин. Также из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Желтого.

На Донецком направлении в первой половине суток террористы из 82-мм минометов били у Опытного, из гранатометов различных видов обстреляли защитников Водяного и шахты "Бутовка", а из легкого пехотного вооружения — защитников Песков и Авдеевки. Вечером враги трижды из 82-мм миномета атаковали защитников Марьинки.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на протяжении 14 декабря на востоке Украины террористы 24 раза нарушили "тишину", в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, а еще столько же — боевые травмы.