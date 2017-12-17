В прокуратуре назвали число крымских депутатов-предателей, объявленных в розыск

По состоянию на декабрь 2017 года объявлены в розыск 75 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что уточнены имена 56 бывших депутатов Верховной Рады Крыма, по которых обвинительные акты направлены в суд, сообщает "Крым.Реалии".

Также прокуратура не назвала имена еще 19 крымских экс-депутов "в связи с проведением в отношении них досудебного расследования".

Напомним, прокуратура АРК направила в суды 59 обвинительных актов в отношении бывших крымских депутатов и 7 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета.

На территории Крыма 16 марта 2014 состоялся не признанный мировым сообществом так называемый "референдум" о статусе полуострова. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 объявил о "включении Крыма в состав РФ" — таким образом Россия аннексировала украинский полуостров.