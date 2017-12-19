Проплачены Россией. В зону АТО зашла группа сербских наемников-снайперов — разведка

В зоне АТО на Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов, их главарь — Деян Берич (позывной "Деки"), говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации, который ссылается на свою разведку.

По ее данным, злоумышленники за российские деньги намерены убивать украинских военнослужащих на линии соприкосновения и совершать провокации против мирных жителей прифронтовых населенных пунктов.

"Этот мерзавец (Берич — Ред.) неоднократно приезжал на Донбасс с целью наживы, воюя на стороне российско-оккупационных войск против Вооруженных Сил Украины", — отметили в ведомстве.

Ранее в МИД России утверждали, что 19 декабря территорию Донбасса покинут российские офицеры, входящие в состав Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон.