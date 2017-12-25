Лада Лузина: Верховная Рада расположена в месте, где все проваливается в тартарары

На сайте "Главред" состоялся чат с самой мистической и загадочной писательницей, знающей все и даже чуть больше о тайнах города Киева, обладательницей уникальной коллекции елочных игрушек и настоящим экспертом во всем, что касается Нового года и старинных гаданий на праздники, Ладой Лузиной. Общаясь с читателями, она рассказала, почему не поддерживает сноса памятников и назвала места, куда бы их можно было свезти в музей и сохранить, почему выглядит странным запрет на ввоз из России книжек сказок об Илье Муромце, почему нужно "переселить" Верховную Раду за пределы Киева, где следовало бы стоять главной новогодней елке Украины, и правильно ли, что ее стали устанавливать не на Майдане Независимости, а на Софийской площади, кто был прототипом нынешнего Деда Мороза, а также о мистике, которая пронизывала все сферы жизни наших предков.

Представляем стенограмму чата с Ладой Лузиной.

vopros: Лада, мой вопрос не будет оригинален, но не могли бы Вы рассказать о Вашей новой книге? Когда она увидит свет? И кто делал иллюстрации для книги?

Лада Лузина: Прямо сейчас держу в руках свою новую книгу "Волшебные традиции украинок". А 21 декабря в Центре украинской культуры (ул. Хорива, 19 В) состоится ее презентация, начало в 17.00. Я приглашаю всех желающих — вход свободный. Книгу там можно будет купить.

Помимо этого, произойдет еще очень много всего интересного. В первую очередь, это спектакль по моим "Сказкам о елочных игрушках", потом — магический ритуал, посвященный солнцестоянию, потом — моя лекция о новогодних традициях Украины. В общем, до 17.00 до 21.00 должно быть интересно.

Что же касается иллюстраций — над книгой работали две художницы: моя любимая Катя Дудник и Лена Гугалова (с которой я лично до сих пор не знакома, и даже на презентацию, несмотря на мое приглашение, она не приедет). Но обе эти художницы для меня знаковые, потому что именно благодаря им и родилась на свет эта книжка. Сначала я увидела картину Кати — волшебную украиночку с котиком (таким похожим на мою кошку Плюшку), и она буквально заворожила меня. Потом увидела работы Лены Гугаловой, и под них у меня родилась идея книжки "Волшебные традиции украинок". Это, пожалуй, тот редкий случай, когда не иллюстрации рисуются к книге, а книга пишется под впечатлением от иллюстраций.

Что же касается самой книги — это моя первая не художественная книжка. Более того, в последние два года я вообще не писала художественную литературу — настолько погрузилась в историю Киева и волшебных традиций нашей страны. Потому впереди еще пять книг на эту тему. А потом уже я с чистой совестью вернусь к продолжению романов "Киевские ведьмы".

Fiona: Почему вы решили сделать вашу новую книгу двуязычной? Насколько вам, русскоязычной писательнице, комфортно работать и творить сейчас, когда почти всех захватила "мода" на украинский язык, а все русскоязычное воспринимается как враждебное или что-то неприличное? Для вас такие тенденции могут стать импульсом к тому, чтобы стать украиноязычной писательницей? Да или нет — почему?

Лада Лузина: Не всегда комфортно. И многие тенденции кажутся мне пугающими. Но я все же "соскочу" сейчас с этой темы. Ей нужно посвящать либо все интервью, любо это будет очередная вырванная из контекста реплика, которая лишь "подольет масла в огонь".

Что касается моей новой книги, причина совершенно другая. Дело в том, что украинское название — "Чарівні традиції українок" — мне пришло в голову первым. Русскоязычное название — это как раз переводной вариант, причем, на мой взгляд, не достаточно точный. Поскольку слово "чарівні" передает суть этой книжки лучше, чем слово "волшебные". Я думаю, причина еще и в том, что эта книга родилась из работ украинских этнографов — Чубинского, Воропая, Скуратовского и многих других, а они обычно, по понятным причинам, написаны на украинском. Потому у книги изначально очень украинское происхождение, и двуязычие в данном случае естественно.

Замечу еще, что из 100% читателей, которые сделали предзаказ этой книги, примерно 80% заказали ее на украинском языке. И это тоже вполне логично, если помнить о ее содержании.

Елена Гончаренко: Скажите, пожалуйста, нет ли идеи организовать выставку "Чарівні традиції українок", где были бы представлены старинные фотографии, наряды? Еще вопрос. Вы проводите чудесные экскурсии по нашему Киеву. Скажите, пожалуйста, что вы открыли в себе и для себя благодаря этим увлекательным прогулкам? С днем Ангела и наступающими праздниками! Вдохновения и пусть сбываются твои мечты!

Лада Лузина: Я уже говорила, что на презентации будет спектакль по моим "Сказкам о елочных игрушках". Его поставила режиссер театра-студии "Арт-Балаган" Ольга Мельничук. И мы с ней давно мечтаем воспроизвести все волшебные традиции украинок и украинцев. Например, в прошлом году мы с Ольгой делали акцию под названием "Изгнание нечисти из Киева и Украины".

Дело в том, что раньше на Крещение киевляне дружно занимались изгнанием из Города нечистой силы. Считалось, что от Рождества до Крещения души мертвых и черти ходят-бродят по улицам (что отлично описано в повести Гоголя "Ночь перед Рождеством", где один из главных персонажей — рождественский черт). Но на Крещение время нечисти истекает, потому в этот день киевляне палили из пушек, стреляли из ружей, стучали по тазам, прогоняя прочь всю нечистую силу...

Вот эту традицию мы и попытались воскресить с Олей, ее артистами и моими читателями. Очень много волшебных, но забытых традиций я старалась воскресить во время своих экскурсий по Городу "Киев мистический": мы наряжали чертополох 1 сентября, обряжали Зеленую Королеву в мае, вешали на Купалу венки для русалочек... Все эти традиции описаны в моей новой книжке. Но, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы уникальные традиции наших прабабушек стали частью жизни моих современниц. Надеюсь, моя книга этому поспособствует.

Nikki: Насколько нынешняя столичная власть, по вашему мнению, заботится о сохранении исторического облика Киева, его памяток и т.д.? Какие действия в отношении каких-либо киевских зданий, улиц, площадей и т.д. вам кажутся просто вопиющей несправедливостью по отношению к городу?

Лада Лузина: Сегодня праздник, снежок, и у меня книжка новая вышла — такое настроение чудесное... А вы мне — на больную мозоль.

Для всех киевлян, которые любят свой Город, это тяжелая тема. Лично я и петиции всевозможные подписывала, и статьи писала как журналист, и на акции ходила. По моим личным ощущениям, все это практически не имело эффекта. Вот лично я сейчас не знаю однозначного ответа на вопросы: как влиять на власть, которая не понимает ценности старого Киева, и как защитить наш Город от застройщиков. Но если меня снова позовут на очередную акцию протеста, я снова пойду. Лучше уж так, чем сидеть, сложа руки, и молча смотреть, как уничтожают твой Город.

gf_43: Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к нынешней "войне с памятниками" — когда сначала под снос пошли все бюсты и монументы советских времен, теперь и Екатерине в Одессе досталось? Какими могут быть последствия такого процесса? Всегда ли, как вам кажется, эти действия поддерживаются и воспринимаются в украинском обществе?

Лада Лузина: Естественно, я против сноса памятников. Как любитель истории я всегда за сохранение любых артефактов. Я сходу могу назвать несколько мест, куда памятники советских времен можно было перенести. Например, в заповедник в Переяслав-Хмельницком, где есть целый кусок, посвященный советской эпохе, или даже в киевское Пирогово — там тоже есть свое село с интерьерами советского времени, и можно было бы интересно вписать памятники между этими домами. И то, и другое поспособствовало бы популярности уже хорошо известных музеев. Таким образом, вместо "минуса" мы бы получили "плюс". Но — увы...

Kukla: Лада, что вы думаете о недавнем решении нашего Госкомитета телерадиовещания запретить ввозить в Украину книги с некоторыми русскими сказками о богатырях, в частности, под запрет попал Илья Муромец? Насколько, по-вашему, разумен такой шаг, если учесть, к примеру, тот факт, что Илья Муромец — реальный человек, мощи которого покоятся не где-нибудь в России, а в Киево-Печерской Лавре? Думаю, Вы знаете даже больше фактов, говорящих о том, что богатыри — это наследие Руси, а не России, и почему Илья Муромец — наш персонаж… Возможно, расскажете больше? Заранее благодарю за ответ.

Лада Лузина: Не поверите, только вчера об этом думала. Я наконец посмотрела фильм "Сторожевая застава", где как раз фигурируют эти три персонажа: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. И поразилась: все-таки Украина сейчас — страна диких контрастов. Осенью выходит фильм о трех богатырей, который мы радостно встречаем, потому что он — НАШ, украинский (и фильм этот действительно заслуживает всяческих похвал, это определенный прорыв в нашем кинематографе). А буквально месяц спустя запрещаем ввозить в Украину российскую книгу сказок о трех богатырях, потому что они — НЕ НАШИ. Или не понятно до конца — наши или "ихние".

Как говорится, no comments...

Что же касается самой истории — вы, безусловно, правы. Богатыри имеют прямое отношение к нашей земле, к нашему городу — Киеву, где, согласно былинам киевского цикла, они служили при дворе Киевского князя Владимира. Мощи Ильи Муромца до сих пор можно увидеть в Киевской Лавре. Добрыня Никитич был родным дядей Князя Владимира. Разве что в происхождении Алеши Поповича можно усомниться... Первые два — наши по всем статьям.

Более того, если вы возьмете мою книжку-крошку о чудесах Киева и откроете на стр. 33, прочтете забавный факт: еще в XVI веке в Киеве было аж две могилы богатыря Ильи Муромца (одной, видимо, показалось мало).

Kukla: И еще в продолжение темы запрета русских сказок… Достаточно ли, на ваш взгляд, в Украине работают над тем, чтобы у нас появились свои настолько же мудрые сказки, свои сказочные герои и богатыри? Нужно ли нам искать замену тому же Илье Муромцу? И вообще, кто должен заниматься такими вопросами?

Лада Лузина: Судя по вашему вопросу, вы и сами понимаете, что недостаточно. Другое дело, что героям не нужно появляться — они у нас уже есть. У нас есть много сказок и персонажей, которые незаслуженно забыты. Вот, например, я даже написала статью, что в Киеве была своя собственная оригинальная сказка про Золушку. Лично мне было бы очень интересно переписать ее и в виде сказки для современных детей, и в виде сценария для нового украинского мультфильма.

Gallina: Очень понравились Ваши тонко подмеченные интересные детали о Саакашвили и прошлом тех киевских зданий, у которых он активничал — то по крыше бегал, то штурмом пытался взять. :) Поделитесь, пожалуйста, еще какими-то вашими "наблюдашками" и такими курьезными совпадениями.

Лада Лузина: Мне действительно показалось забавным, что Саакашвили поселился в Киеве в доме на Костельной, 7 — согласно одной из городских легенд, именно там до Октябрьской революции находился известный киевский гей-бордель. К слову, это действительно лишь легенда. Однако то, что история с задержанием Миши на крыше происходит на фоне "гей-борделя", действительно весьма символично и многое говорит о нашей современной политике.

А когда на днях Саакашвили неудачно штурмовал бывший Институт киевских благородных девиц (Октябрьский дворец), не только я, но и многие вспомнили Владимира Ленина, который тоже организовал штаб в Смольном (Институте благородных девиц).

Smilik: Ладо, що і ким пороблено (по-інакшому не скажеш) в Києві у тих місцях, де Верховна Рада, Кабмін, АП — в урядовому кварталі, що люди, які приходять у ті стіни, робляться наче дурні, скажені й навіжені? Дякую!

Лада Лузина: Вы почти угадали, я даже собираюсь написать наполовину шуточную статью "Почему нам надо снести Верховную Раду". Дело в том, что в Киеве место, на котором стоит наша Рада и Мариинский дворец, издавна называли одним емким словом — Провалля. Название говорит само за себя: все там проваливается в Тартарары.

Как ни странно, власть со времен царицы Елизаветы, приказавшей заложить Мариинский дворец, бесконечно пыталась обосноваться на этом холме, но всегда не особо успешно. Елизавета умерла раньше, чем увидела Мариинский. Последняя императрица, проживавшая в Мариинском, мать Николая ІІ, узнала здесь, что ее сын отрекся от престола и прямо из Мариинского отправилась в вечное изгнание. Потом Мариинский захватили большевики, но в первый раз там не удержались, а во время второго захвата мудро сменили место.

В общем, место как бы намекает, что ничего хорошего власть там не построит, да и сама долго не продержится. Но властьимущие все никак не услышат этот намек...

А если без шуток, то я поддерживаю тех, кто периодически предлагает перевезти административную часть Киева в какой-нибудь город-спутник вроде Вышгорода и Белой Церкви или построить для нее отдельный "город-сад". Может, тогда что-то и изменится к лучшему. Центр Киева изменится к лучшему точно.

Petro: Що думаєте про недавнє відеозвернення Володимира Зеленського? Хіба він не правий, коли обурюється з того приводу, що СБУ займається "Сватами", а не безпекою громадян та більш нагальними реальними проблемами?

Лада Лузина: Я высказывала свое мнение по этому поводу еще тогда, когда фильм "Собачье сердце" по произведению Булгакова попал в список запрещенных из-а того, что его режиссер Бортко теперь у нас персона нон грата.

На мой взгляд, произведения не несут ответственности за своих творцов. И это я говорю вам как писатель. Произведения иногда имеют весьма малое отношение к своим творцам — они приходят откуда-то свыше. И винить произведение в том, что у него плохой режиссер, или один из его актеров впал в маразм, все равно, что закрывать электростанцию из-за одной прохудившейся проводки. Если сами по себе произведения не несут некого отрицательного заряда, нужно отделять их от реальных людей. Поскольку фильм, книга, картина — это категория вечности (хоть, пожалуй, в данном случае я не имею в виду сериал "Сваты"). А человек — не стабилен, слаб, иногда жаден, иногда глуп. Он может меняться, ошибаться, сбиваться... Потому между произведением и творцом я вижу "две большие разницы".

Natalia Kodentsova: У меня несколько вопросов: 1. Как можно приобрести Ваши книги читателям из России? Сколько будет стоить доставка? 2. Есть ли какие-то елочные игрушки, которые имеют особый смысл (например, на рождение ребенка, на новый дом и т.д.)? Как их можно сделать своими руками? 3. Сегодня в День святого Николая принято класть сладости детям под подушку. Как Вы считаете, ребенок должен знать, что все эти подарки на самом деле кладут родители, а не Николай или Дед Мороз?

Лада Лузина: 1. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Отправить книгу в Россию сейчас проблематично. Но я надеюсь, что "Волшебные традиции украинок" выйдут и в электронном варианте, а для электронных книг границ не существует в принципе.

2. Есть. Но только в определенный период. Так, 21 декабря у нас будет настоящий астрологический новый год, зимнее солнцестояние, и в этот день стоит нарядить отдельную елочку, украсив ее теми игрушками или теми предметами, которые символизируют для вас ваши желания (любовь, здоровье, деньги, новую работу или путешествия). В этот день елочка превращается в своеобразный "алтарь", и что вы на нее повесите, то и получите.

3. Я — не детский психолог. Но могу рассказать историю. В детстве я нашла под елочкой совершенно замечательный подарок — красивого гнома, которого принес мне Дед Мороз. А затем моя бабушка Эра, дама с весьма своеобразным характером (эдакая правдолюбка), посчитала нужным рассказать мне, что Дед Мороз тут не при чем, и гнома мне купила мама на рынке...

Так вот я до сих пор помню, как горько я плакала. И этих слез я не пожелаю ни одному ребенку. Могу лишь добавить, что у меня хватило моего детского ума решить в итоге, что, скорее всего, бабушка меня просто обманула, а гнома, конечно же, принес Дед Мороз.

Tatyana Mitrokhina: Как часто Вас называют Снегурочкой, и помните ли Вы свою первую встречу со Снегурочкой в детстве?

Лада Лузина: В детстве меня часто называли Снегурочкой, потому что я носила две косички и голубую курточку с белым мехом. Как сейчас помню: иду к бабушке через двор, а какой-то маленький мальчик на детской площадке показывает на меня пальцем и кричит: "Ой, Снегурочка!". А еще ватная Снегурочка стояла у меня под елкой, но я ее почему-то не любила — я хотела ватного Деда Мороза с красным мешком, но его мне в детстве так и не купили. Зато теперь в моей коллекции старинных елочных игрушек (которую, кстати, вы тоже сможете увидеть на моей презентации в Центре украинской культуры) у меня не меньше дюжины личных Дедов Морозов и 40-х, и 50-х, и 80-х годов.

Rika: Лада, по-вашему, правильно ли сделали, что решили главную елку страны устанавливать не на Майдане, а возле Софии Киевской? И почему?

Лада Лузина: Дело в том, что киевская праздничная елка изначально была дамой подвижной. Первая елка, до Октябрьской революции, стояла у Городской Думы (нынешний Майдан Независимости). Когда елку "воскресили" в советские времена, она стояла возле нынешней Филармонии (там тогда была площадь Сталина — "главного друга" советских детей). А потом она кочевала с места на место. И на Софийской ее ставили тоже — потому это место тоже имеет право на существование. Но если бы решение принимала я, главная елка города стояла бы на Контрактовой площади, где обитал некогда (а, может, и обитает до сих пор) наш древнейший "Дед Мороз" — бог богатства Велес.

Ragneda: Недавно "резанула ухо" реплика из рекламы по радио — мол, "в День Св. Николая приходите в наш центр, где будет работать резиденция Санта-Клауса"… Смешались в кучу кони, люди… Так кто же исконно наш персонаж — Св. Николай, Дед Мороз или (простите, с этим вариантом и так все понятно) Санта-Клаус? Почему такая неразбериха с этими персонами-символами зимних праздников?

Лада Лузина: Деду Морозу, Святому Николаю и их предшественнику киевскому богу Велесу будет посвящен целый раздел в моей будущей книге "Древние боги и святые города Киева". Вы правы, сейчас все смешалось. Но, с другой стороны, именно рассматривая зимних персонажей разных стран, ты видишь в них много общего. Тому же Санта-Клаусу дети до сих пор оставляют молоко и печенье, и это кормление божества выдает в Санте древнего бога. В Скандинавии подарки приносит гном Ниссе, и его тоже обязательно нужно накормить кашкой с маслом. Не накормишь — он украдет у тебя все подарки. В Скандинавии знают, что Ниссе — персонаж очень древний и некогда был духом рода.

Таким же духом рода, по сути, является Дед Мороз. Поскольку изначально в этот зимний период от Рождества до Крещения в гости приходили духи предков. И у нас в Украине верили: тому, кто уважает и помнит свой род, предки помогают во всех делах; тому, кто забыл и не вспоминает, они будут вредить. Излишне напоминать, что и Мороза, и Дедов у нас кормили все той же кашкой — кутей.

Ragneda: Правда ли, что прототипом Деда Мороза был какой-то не очень добрый и положительный дух?

Лада Лузина: Я уже сказала, что прототипом Деда Мороза однозначно является Велес. Можно ли назвать его злым? Вешний Велес — добрый. Велес бог зимы — персонаж со сложным характером. Зима — это время смерти, время, когда, как в известной повести о Морозенко, люди замерзали от холода и умирали от голода.

Это сейчас у нас зима ассоциируется, прежде всего, с веселыми зимними праздниками. Для наших предков это было время, которое переживали далеко не все, и смерть всегда собирала зимой свой урожай. Потому Зимний Велес просто не мог восприниматься людьми как добрый бог.

Но в то же время у него были и положительные черты. В книге "Древние боги и святые Киева" я постоянно подчеркиваю, что сам наш Город, его ландшафт, устройство и история являются ключом ко многим историческим тайнам. И Дед Мороз — одна из них.

Все очень просто. Киев — портовый город, и все товары, все богатство приходит сюда по реке на ладьях. Потому в порту стоит статуя Велеса, бога богатства, торговли и подводного мира. А как выглядит вода зимой? В виде льда и снега. Как товары прибывают зимой в Киев? Это происходит только тогда, когда выпадает снег и замерзают дороги. По грязи подводы просто не могут проехать. Потому древние киевляне и молились зимой богу Велесу, чтобы как можно скорее замерз Днепр, дороги усыпал снег, чтобы и по реке, и по другим путям в Киев снова мог прибыть товар. И потому на новый год мы до сих пор желаем друг другу богатства.

Lili: Лада, как думаете, почему так много религиозных обрядов, праздников имеют параллели с языческими?

Лада Лузина: Это закономерно. Киев был языческим городом (некоторые даже считают, что он был неким центром языческого культа), а стал христианским. И то, и другое — часть нас. Потому я постоянно повторяю, что Киев — уникальный город: Столица Веры (здесь крестили Русь) и Столица Ведьм (здесь стоит четыре Лысых Горы). Обе эти сущности никогда не конфликтовали друг с другом.

Когда я выпустила свои три книжки-крошки обо всех чудесах города Киева, чудес мистических и христианских оказалось примерно поровну. Потому одна из книг под названием "Киев волшебный" — это перечень всех магических мест Города. Вторая "Киев. Чудеса" — перечень всех чудотворных мощей, икон и источников. А название третьей говорит само за себя — "Киев. Легенды".

Ira Bober: Лада, щиро дякую, що ділитесь із нами своєю любов'ю до Києва, до традиційного українського, та й взагалі, що даруєте казковий настрій! А хто прищепив Вам цю любов до свого міста, до старовинного, до традиційного, що виливається в написані книги і колекції ялинкових прикрас чи листівок? З Миколайчиком Вас! І нехай навколо будуть чудеса!

Лада Лузина: Наверное, во многом я благодарна моим любимым киевоведам (к сожалению, уже покойным) Александру Анисимову и Анатолию Макарову. С Анисимовым мне пришлось очень мало общаться при жизни. Но недавно произошла наша встреча на страницах книги-сборника "Необычный Киев", где были опубликованы и его статьи о Городе, и мои.

Olena Olena: Ладо, наші жінки мають якусь чарівну силу — це видно і з опису українських свят, і з художніх творів. Коли Ви вперше відчули, що чарівні місця Києва кличуть Вас до себе? Чи відчували енергетику якихось з них дуже сильно? Чи бувають для Вас якісь таємні знаки чи події, і Ви їдете кудись, куди зовсім не збиралися, чи робите щось несподіване?

Лада Лузина: Украинские женщины однозначно имеют волшебную силу. Собственно, поэтому моя книга и называется "Чарівні традиції українок", подчеркну — именно украинок, а не украинцев. В ней описаны уникальные и большей частью забытые женские обряды. А в предисловии я пишу, что в народных обрядах, традициях, ритуалах реальных украинок такой невероятный градус волшебства, такая вера в чудесное, такое уникальное умение общаться с Матушкой-природой и говорить с ней на одном языке... что нет никаких сомнений, что именно эти обряды совершенно реальных женщин и стали причиной появления легенд о киевских ведьмах и многочисленных сказок.

Что же касается вашего вопроса, я должна ответить — нет, обычно я еду именно туда, куда собиралась. И доезжаю.

Ludviga Vagnerl: Любовь у ведьмы бывает на всю жизнь? Ведьма — однолюбка?

Лада Лузина: В случае с ведьмой все с точностью до наоборот.

Svitlana Maksymenko: Чи всі жінки відьми? Відьмою народжуються чи стають?

Лада Лузина: Согласно украинским легендам, существует два типа ведьм — ученые и врожденные. Причем хуже всего первые, поскольку свой сомнительный путь они выбирают сами.

Anna_Bagaeva: Ладочка, скажите, существуют ли особенные елочные игрушки? Какие они? Какое у них значение? И как сделать самому такую "особенную" игрушку?

Лада Лузина: Вы, наверное, знаете, что моя коллекция старинных елочных украшений на Новый год почти не бывает дома — кочует по разным музеям. Я уже говорила, что в Центре украинской культуры сейчас проходит моя выставка елочных игрушек. 23 декабря мои игрушки будут представлены на выставке в Музее истории Киева. И, естественно, среди них много и особенных, и уникальных, и достаточно дорогих... Но, если смотреть на самые первые елочные украшения (а первые игрушки появились в Германии), ты понимаешь, что сделать их очень просто. Чаще всего это лаковая бумага (личики, ножки, ручки) и вата. Такую игрушку какая-нибудь мама с ребенком могла сделать за 5-10 минут. Стеклянные игрушки в конце XIX — в начале XX века покупали немногие. В основном все елочные украшения были домодельные. Родители покупали ту самую лаковую бумагу, вырезали из нее личики, делали из ваты, картона и мишуры человечков, и ценность этой игрушки была именно в уникальных воспоминаниях, в приятном времяпровождении предпраздничных вечеров... Потому те германские елочные игрушки вроде бумажной балерины или картонной санницы, которые я сейчас покупаю на международных аукционах за сотню долларов, вы и сейчас можете сделать со своим ребенком за 5 минут. И, когда он вырастет, эта игрушка будет для него самой ценной и особенной.

Olesja Lisnucha: Знаю, что Вы — страстный коллекционер. Какая вещь в Вашей коллекции самая загадочная, таинственная и манящая, истинно не открывшаяся Вам? Почему?

Лада Лузина: В свое время я написала "Сказки о елочных игрушках", посвященные совершенно реальным игрушкам из моей коллекции, именно потому, что каждая из них была готова рассказать свою историю. И, наверное, все мои старинные и просто старые вещи, проживающие в доме, живут со мной именно потому, что все они — мои друзья и источник вдохновения. Все они старше меня, видели намного больше, чем я, и готовы нашептать мне свои истории. Не могу вспомнить ни одной "закрытой вещи" у себя дома...

А вот в моем Городе все еще есть "закрытые" тайны. Например, так и не познанной для меня загадкой остается древнейшая чудотворная икона Украины — Богоматерь Оранта в Софийском соборе. Сколько я ни общалась с ней, ответа не было. Быть может, дело в том, что киевляне забыли о чудотворных свойствах Оранты и воспринимают ее исключительно как произведение искусства. А поскольку других молитв не было очень давно, это "окно в небо" закрылось для нас. Хоть я и верю: не навсегда. Мне еще удастся с ней договориться.

Natali Romanova: Ладо, які ялинкові прикраси варто чіпляти на красуню-ялинку кожного Нового року? Чи є якісь особливі прикраси з магічним змістом? Чим варто прикрасити ялинку, щоб привабити добробут і здоров'я в родину?

Лада Лузина: Я уже ответила на этот вопрос, когда рассказывала о елке на солнцестояние. Повесьте на нее то, что символизирует здоровье лично для вас.

Nata Vilchins'ka: С какой из новогодних игрушек связано самое теплое и волшебное воспоминание детства, и что это за воспоминание?

Лада Лузина: Это не одна игрушка — это волшебная коробка. Расписная коробка 50-х годов, которую задолго до моего рождения принес в дом дедушка. Там хранятся новогодние игрушки нашей семьи, и эта часть коллекции, безусловно, для меня самая ценная. Их я никогда не отдаю на выставки.

Вероніка Лур: Не секрет, что у Вас есть ценная коллекция предметов, связанных с Новогодними праздниками. Что-то мы могли видеть на фотографиях и даже живьем. Расскажите, пожалуйста, каким Вы видите свой Музей Нового года? P.S. И как бережете елочку от кошечки?

Лада Лузина: По поводу Музея Нового года, то это действительно моя мечта — сделать в Киеве подобный музей, который будет работать три месяца в году. В какой-то мере мои выставки старинных елочных украшений, включая и нынешнюю в Центре украинской культуры, — это репетиция. Каждый год я делаю выставку все обширнее, например, в этом году у меня представлены целых три стенда: советские ватные игрушки 50-60-х годов, история зарубежных елочных игрушек и игрушки нашего детства из 70-80-х годов. А в следующем году там же, в Центре украинской культуры, мы собираемся сделать целую персональную выставку елочных украшений. И там будут не только стеклянные витрины с экспонатами, но и новогодние интерьеры. Надеюсь, получится. А там, глядишь, и до музея недалеко.

Что же касается кошки — это проблема. Моя покойная кошка Бася была интеллегентнейшим созданием и елку не трогала, а ее преемница кошка Плюшка — это такое непоседливое, любопытное и вездесущее существо, что в прошлом году мне пришлось положить новогоднюю елку плашмя на шкаф. Там я ее и нарядила. В этом году подумываю — не поставить ли мне елку в шкаф под стекло. В общем, ищу варианты.

Mila Koshetar: Кроме города Киева, есть ли еще какой-то город в Украине, такой же магический по всякой потусторонний силе?

Лада Лузина: Для меня — нет. Но мне очень интересно ездить по миру в поисках ответов на киевские загадки. В моей следующей книге "Невероятный Киев Лады Лузиной", которая выйдет после нового года, есть целый раздел "Путешествия в поисках Киева". Дело в том, что иногда некоторые фрагменты киевских легенд утеряны, но, к своему удивлению, недостающие детали обнаруживаются в совершенно другой стране или в другом украинском городе. Так, например, я рекомендую всем влюбленным в Киев съездить в Чернигов, чтобы увидеть тот древний Киев — город церквей из былин и легенд.

Mila Koshetar: В какую примету Вы не верите и почему?

Лада Лузина: Я не верю, что черные кошки приносят беды. Или, если хотите, верю в эту примету, но в английском варианте — там считают, что черная кошка переходит дорогу на счастье, а у женщины, в доме которой проживает черная кошка, никогда не будет отбоя от поклонников.

Alina Strazhevska: Лада, расскажите, пожалуйста, какие были у киевлян ритуалы на удачу, которые дошли до наших дней? Какие вы знаете самые интересные такие "древнекиевские ритуалы", о которых уже разве что историкам известно?

Лада Лузина: Об этом я написала уже целую книгу, которую сейчас держу в руках. И в ней описаны все волшебные ритуалы на круглый год: что нужно делать весной, летом, осенью и, конечно же, зимой — впереди у нас сейчас целый волшебный период святочных чудес.

Maria Shakhniuk: Знаете ли вы историю, которую рассказывали старожилы довоенного Киева, о том, что, если в новогоднюю ночь, пока бьют часы, пробежаться по Андреевскому спуску с конца в начало, то можно провалиться во времени? Если да, расскажите пожалуйста подробнее.

Лада Лузина: Вы меня удивили. Я уже слышала современную городскую легенду, что на Андреевском спуске периодически открывается вход в иные миры. Но про новогоднюю пробежку — ничего не знаю. Внесу это в свою коллекцию легенд Города. Если узнаю подробности, обещаю рассказать об этом в новой книжке.

Людмила Кондращенко: Имя твое — поцелуй в снег..?

Лада Лузина: Ответ: Александр Блок.

Luyba Babynets: Почему люди постоянно гоняются за чудесами? Мал человек или велик, когда за чудо считает доброе слово, искреннюю поддержку, казалось бы, простые вещи?

Лада Лузина: Доброе слово, обычная человеческая поддержка, оказанная в трудную минуту, может спасти кому-то жизнь. А человеческая жизнь и есть наибольшим чудом на Земле. Потому никогда не стоит недооценивать "малые чудеса".

Nataliya Devyatko: Была чудесная статья про Волшебную палочку-Веретено-Прялку-Прядение. А можно рассказать про шитье-вышивание-рукоделие, разрешения и запреты? Вот на Варвару шить-вышивать можно, за что ей отдельное спасибо, а остальные праздники как же?

Лада Лузина: В "Волшебных традициях украинок" есть статья, посвященная магии рушника и вышиванки, и статья, посвященная прялке.

Вы правы: на Святую Варвару вышивать можно, но предполагалось, что, вышив (сотканную и пошитую предварительно) сорочку, господыня на этом закончит процесс. Поскольку на зимние святки прялки прятались, и подходить к ним запрещалось. В моей новой "Сказке о храброй снежинке" подробно рассказывается подоплека этого запрета.

В период новогодних праздников верховная богиня-пряха прядет пряжу судьбы для целого мира (у нас это богиня Мокошь, у скандинавов богиня-пряха — это Фригг, жена Одина), и простым смертным ни в коем случае не следует вмешиваться в этот процесс плетения нитью судьбы.

Ольга Прудка: Поделитесь самой удивившей вас стародавней традицией, связанной с празднованием Нового года.

Лада Лузина: Одну из них я уже вспоминала — это ритуал изгнания чертей из Города. В целом, у нас в Украине есть много забытых зимних персонажей. Это и те же рождественские черти, и зимние ведьмы, с которыми связана легенда о солнцестоянии, и зимние колдуны, которые ищут на снегу волшебные травы... Наверное, самый неразгаданный и до конца не познанный персонаж наших зимних праздников — это Маланка, которую изображает переодетый парень... Таким образом, это — "женщина наоборот", которая, заходя в хату в компании маланкарей, тоже делает все наоборот. Например, ставит посуду не на стол, а под стол. Почему? И кто прячется за этим образом? Я написала об этом в книжке о "Волшебных традициях украинок".

В целом, мне кажется, что все эти традиции, собранные вместе, могут буквально поразить непосвященного читателя. Мистика пронизывала буквально все сферы жизни наших предков. И сейчас, глядя на эти традиции со стороны, создается впечатление, что они жили в полусказочном мире, уже мало понятном нам, но невероятно привлекательном.

Nata Vilchins'ka: Случалось ли с Вами что-то особенное, волшебное в период новогодних празднований?

Лада Лузина: Ничего волшебного со мной на Новый год не случалось. От слова совсем. В основном на Новый год со мной происходят какие-то безумные приключения из серии "стыдно людям рассказать".

Снежа Руденька Руденька: Когда с Вами случилось первое волшебство? Как поняли Ваше призвание — волшебно писать?

Лада Лузина: А как кошка понимает, что ее призвание — ловить мышей? Меня очень часто спрашивают: "Когда вы заинтересовались мистикой, волшебными традициями и т.д.?". Мне, честно говоря, подобные вопросы всегда казались странными. Я всегда этим интересовалась. Подозреваю, что я с этим интересом на свет и родилась. Мне кажется, что это очень наше, ни в коем случае не сравниваю себя по уровню мастерства с Гоголем или Булгаковым, но по их произведениям ясно видно, что и у них интерес к мистике был врожденным. Да в Украине вообще трудно найти писателя, который бы обошел тему мистики — ведьм, мавок, русалок. Видно, земля у нас такая — волшебная.

Svitlana Maksymenko: Яку традицію треба пам'ятати перш за все? Яка Ваша улюблена традиція?

Лада Лузина: Любимая из описанных в "Волшебных традициях украинок" — это, конечно же, Брыксы. 12 июля, когда ведьмы собирались на третий шабаш лета, а простым киевлянкам позволялось весь день капризничать, и мужья должны были выполнять любые их пожелания и прихоти.

Helen Vakhnenko: Как поступаете, если у Вас нет вдохновения (если такое бывает)? Есть ли какие-нибудь секреты, как приманить творческое воодушевление? И о чем писать нравится больше всего?

Лада Лузина: У меня обычно иная проблема — вдохновения больше, чем времени.

Olga Fesay: Какой самый волшебный подарок Вы получили в день Святого Николая?

Лада Лузина: Когда я была маленькой, в Киеве никто не праздновал День Святого Николая, и подарков 19 декабря детям тоже не дарили. Потому первого "николайчика" я получила от мамы, будучи достаточно взрослой девицей, и "николайчик" этот действительно был Святым Николаем — это был чудесный елочный шарик с ручной росписью и изображением Святого Николая. У меня есть целая коллекция шаров для рождественской елки со сценами из Святого Писания (с Иисусом, Богоматерью, яслями), но шарик со Святым Николаем был самым первым.

Natalia Petrenko: Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас волшебная вещь или талисман, который помогает творить и верить в чудо?

Лада Лузина: Город Киев.

Татьяна Павловская: Если бы какой-то тайный меценат захотел сделать Вам подарок, а именно — любой из домов города Киева, то какой дом нашего города Вы выбрали бы?

Лада Лузина: А чего мелочиться... Давайте мне Дом с химерами. Конечно, дом-замок Киевиц на Ярвалу, 1, тоже хорош. Но сейчас я так часто вожу туда экскурсии — и дневные, и особые волшебные, ночные, что чувствую себя в нем почти как дома. На ближайшей ночной экскурсии 22 декабря мы даже собираемся встретить в Замке новый год прямо в башне Киевиц.

Aniya Donets: Волшебница Лада, расскажите, пожалуйста, как и когда лучше загадать заветное желание, чтобы оно точно исполнилось?

Лада Лузина: Наверное, все же на Благовещение. Еще один праздник, значение которого для современного человека во много утрачено. А раньше считалось, что именно на Благовещение ненадолго открываются Небеса, и человек может попросить исполнить его желание лично у Создателя.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского