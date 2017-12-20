Украинизация добралась до нового сайта Кабмина

В новой версии правительственного портала отказались от русского языка. При этом в старом дизайне русскоязычная версия сайта представлена на равне с украинским и английским языками.

В настоящий момент сайт Кабмина запущен в тестовом режиме, который будет длиться месяц.

Преьмер Владимир Гройсман сообщил, что обновленный портал построен на технологичной платформе с учетом нужд пользователей и лучшего мирового опыта.

Обновленный сайт можно настроить для людей с плохим зрением, он адаптирован для просмотра с мобильного телефона и планшета.