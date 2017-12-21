Парад "святых Николаев", елка из карандашей. На Одесчине установили несколько рекордов Украины, фото

Во вторник, 19 декабря — в День святого Николая, в поселке Доброслав Одесской области были установлены три рекорда Украины — самый массовый парад "святых Николаев", самая большая елка из карандашей и самая большая арт-инсталляция "10 заповедей".

Рекорды вечером зафиксировал представитель Национального реестра рекордов нашей страны, пишет УНИАН.

В рекордном параде приняли участие 815 жителей поселка — от пожилых людей до малолетних детей, которых родители несли на руках, на них были костюмы разных цветов.

Также в Книгу рекордов нашей страны занесли елку, созданную из более чем 23 тысяч разноцветных карандашей, которые собирали всем поселком, ее высота составляет почти 2,5 метров.

Признанная самой большой арт-инсталляция "10 заповедей" создана из металла. Она представляет собой разворот фолианта, над которым парит голубь, на страницах высечены 10 заповедей. Композиции была создана из металла и установлена на улице Первомайской в октябре 2017 года. Создатели инсталляции — скульптор Виталий Квак и кузнец Освальдо Искерго Фрага.

Ранее в Тарутинском районе Одесской области памятник чабану, установленный на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова", внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.