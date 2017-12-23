Ситуация на фронте: "праздничное перемирие" и невосполнимые потери ВСУ

Сегодня с полуночи, 23 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе вступило в силу новое, "праздничное перемирие", о котором договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря.

Однако, как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, накануне нового перемирия террористы 22 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов один воин АТО погиб, один получил ранения, еще один – боевую травму.

На Луганском направлении, во второй половине дня, враг со 122-мм артиллерийской системы вел огонь по нашим позициям на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево российские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

В случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ, говорится в сообщении штаба.

Напомним, в начале декабря президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014 года) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.