Выборы в теробщины. Стало известно о задержании членов избиркомов и столкновении с наблюдателями

В воскресенье, 24 декабря, в Украине проходят первые местные выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Избиратели делают выборы из списка кандидатов в депутаты в сельские, поселковые, городские советы объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских — 7, поселковых — 19, сельских — 230).

В то же время Национальная полиция открыла 10 уголовных производств по фактам нарушений на первых местных выборах в 51 объединенной территориальной громаде (ОТГ), пока в полицию поступило 23 сообщения о нарушениях, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"С начала избирательного процесса в Национальную полицию поступило 23 сообщения, в которых по 10 фактам возбуждены уголовные производства - в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Среди них — по ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 158 (Фальсификация избирательных документов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на случай осложнения оперативной обстановки в ходе волеизъявления граждан созданы соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщения о совершении правонарушений.

Кроме того, в Одесской области правоохранители задержали двух членов участковой избирательной комиссии №501685, сообщает "Укринформ" со ссылкой на кандидата в депутаты Малиновского поселкового совета Овидиопольского района Андрея Бутенко.

Как отмечается, правонарушители незаконно выдали бюллетени для голосования группе лиц.

"Полиция задержала двух членов избирательной комиссии, которые незаконно выдали бюллетени для голосования трем псевдоизбирателям. Эти лица прописаны в городе Подольск и не могут участвовать в голосовании, их тоже опрашивает следственно-оперативная группа. Есть также видеофиксация факта голосования на этом участке одной из гражданок, которая зарегистрирована в Подольске Одесской области", — отметил Бутенко.

В Одесской области во время выборов в Таировскую объединенную территориальную громаду произошло столкновение между неизвестным и наблюдателями.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации ВО "Комитет избирателей Украины", информация о нарушениях, в том числе, об указанном нарушении общественного порядка, поступила от координатора ОПОРЫ в Одесской области и региональной организации КИУ.

В частности, в поселке Таирово на улице 40-летия Победы, 24 (УИК № 510682) участок открылся с опозданием - в 8.25 по причине длительной регистрации наблюдателей и доверенных лиц кандидатов, а также из-за опломбирования избирательных урн. Лишь в 8.00 председатель этой УИК начала выдавать соответствующим членам комиссии избирательные бюллетени, в то же время на участок начали заходить избиратели. При этом, выдача избирательных бюллетеней главой комиссии членам УИК еще продолжалась. Отмечается, что по требованию присутствующих избирателей члены УИК, получившие уже избирательные бюллетени по выборам поселкового головы, начали выдавать их избирателям.

"Здесь же произошла стычка между наблюдателем и лицом, статус которого не удалось идентифицировать", — сообщили в КИУ.

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