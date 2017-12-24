В России заявили о задержании украинского военного, попросившего статус беженца в РФ

В России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

"Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", — пишет ТАСС со ссылкой на Погрануправление ФСБ России по региону.

В погрануправлении добавили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.

Сообщается, что, якобы, со слов военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть.

"Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части", — сообщили в РФ.

Напомним, ранее СБУ задержала офицера-дезертира, сотрудничавшего с ФСБ.