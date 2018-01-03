В Украине испытали "Гром-2": опубликованы впечатляющие фото и видео новейшего ракетного комплекса

В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2".

На данный момент уже успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям, сообщает "Украинский милитарный портал"..

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км.

Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасная или проникающую осколочно-фугасная ампулу.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Ранее сообщалось, что на одном из полигонов Украины состоялся успешный пуск "большой и точной" ракеты из нового ракетного комплекса.