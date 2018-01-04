Климкин рассказал о том, как будет использоваться полученное от США оружие

Руководитель украинского министерства иностранных дел Павел Климкин объявил о том, что летальное оружие, которое США будет предоставлять Украине, станет использоваться только в случае осуществления провокаций со стороны РФ и террористов "ЛНР" и "ДНР.

С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмаром Габриэлем, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".



Климкин также подчеркнул, что полученное оружие ни в коем разе не будет содействовать эскалации конфликта на востоке Донбассе.



"Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта", − отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Климкин рассказал о тактике России на Донбассе.