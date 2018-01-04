"Это уже эвакуация". Сеть шокирована гигантскими очередями за канадской визой. Фото

Во Львове образовалась гигантская очередь из людей, которые хотят получить визу в Канаду.

Фото с места очередей из десятков людей на своей странице в Facebook опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Это так сейчас подают на визы - огромнейшая очередь, такое впечатление, что Украина с такой политикой власти просто выезжает на заработки - мигрируют", - написал депутат.

По его словам, фотографии сделаны 4 января на улице Родниковой.

В комментариях к записи люди невесело шутят.











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