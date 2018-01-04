Скандал на Буковине. Пациентов психоневрологического интерната держали в холоде и без воды

На Буковине в психоневрологическом интернате представители уполномоченного по правам человека проверку без предупреждения провели проверку.

Говорят, обнаружили вопиющие нарушения - от условий, в которых находятся пациенты, до махинаций с их пенсиями, говорится в материале ТСН.

В Нижнестанивецком интернате находится почти две сотни человек, из них подавляющее большинство — недееспособны. Представители омбудсмена обвинили руководство в многочисленных нарушениях, и даже в пытках больных.

Они побывали в интернате в начале декабря. И говорят, что были поражены увиденным. Фото, которые сделали в заведении, и действительно ошеломляют. Температура в некоторых комнатах была такой же, как на улице, потому что окна были незастекленные, а это, говорят, не что иное как пытка холодом.

"Люди в течение целого дня должны сидеть в комнате с выбитыми стеклами, внутри только лавочки, и люди могли на этих скамейках сидеть, а если они хотели лежать — на скамейках или на полу, что мы и увидели", — рассказывает координатор по связям с общественностью Уполномоченного ВР по правам человека Богдан Бойко

В интернате это категорически отрицают. Журналистов в заведение пускают, правда показывают не все помещения. Мол, чтобы не нарушать права пациентов. Ведут в палаты с застеленными кроватями — больные в это время гуляют на улице. Все недостатки уже исправили, уверяет директор.

"Были замечания дельные, на которые мы в течении суток отреагировали, и этих недостатков в настоящее время не существует", — говорит директор заведения.

Вот например бутыли с водой теперь стоят в общем коридоре, а не в комнате санитарок. А в импровизированном изоляторе, где закрывали больных в период обострения, теперь сняли решетки.

"Возбуждение произошло например ночью, вызвали врача, пока придет врач подопечный может даже глаза выковырять кому-то. На этот час или полчаса мы вынуждены были до приезда врача здесь держать", — оправдывается директор.

Однако интернат теперь вероятно ждет основательная инспекция. В том числе и финансовая. В департаменте соцзащиты уже проверяют информацию омбудсменов, правомерно ли руководство заведения за полгода потратило четверть миллиона гривен на сигареты для больных — с их же пенсий.

Омбудсмены собираются передать материалы в прокуратуру после обнародования официального отчета о перечне нарушений.