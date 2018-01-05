Волонтер объяснил, почему летальное оружие США станет сдерживающим фактором для России

Предоставление США летального оружия Украине не даст ощутимого влияния на ход войны на Донбассе.

Об этом волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил на чате в "Главреде".

"Если говорить конкретно о "Джавелинах", то ходят слухи о 35 комплексах и по 10 ракет на каждый из них", — отметил он.

Вместе с тем волонтер подчеркнул, что такое количество американского оружия является "каплей в море" от потребностей ВСУ.

"Поэтому я не тешусь иллюзиями, что они (комплексы "Джавелин", — ред.) что-то существенно изменят", — говорит Дейнега.

С другой стороны, он указал, что готовность Америки предоставлять Украине летальное оружие является очень сильным политическим сдерживающим фактором для России, что лишний раз демонстрирует довольно бескомпромиссную позицию США.

"А вот это уже значительно сильнее отдельно взятого "Джавелина", — добавил волонтер.

Напомним, ранее волонтер назвал главную проблему украинской армии.