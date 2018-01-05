Беларусь закрывает свое консульство в Одессе

В Одессе будет закрыто генеральное консульство Беларуси.

Дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года.

Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля, сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства.

Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)" признано утратившим силу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Генассамблее ООН Беларусь высказалась против резолюции по Крыму.