В BellingCat рассказали о летальном оружии, полученном Украиной от США

Ведущий специалист-исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что часть украинских войск на Донбассе уже получили летальное оружие из США.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Немало шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" "уже" имеет изготовленное в США летальное вооружение", – говорится в тексте.

Позднее Толер написал, что речь идет о гранатометах, которые наличествовали у бойцов батальона "Азов" уже в июле прошлого года.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении журналистов "Голоса Америки", все эти гранатометы − модели PSRL американского производства. Их поставляет в Украину компания AirTronic USA (штат Техас, США), получив соответствующую лицензию.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, как летальное оружие из США повлияет на российскую агрессию.