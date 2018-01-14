В штабе АТО рассказали, как боевики грубо нарушили "Минск"

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 13 января, боевики шесть раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, один раз наши воины открыли ответный огонь, один наш защитник получил боевую травму.

Вчера днем враг впервые в 2018-м и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили Минские соглашения и применил, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении противник вел огонь из артустановки калибром 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов возле Водяного, что на Приазовье, а возле Павлополя бил из 120-мм минометов.

Кроме того, враг применил тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД (противотанковое ружье Дегтярева — Ред.) в районе шахты "Бутовка", а 82-мм минометы и стрелковое оружие — недалеко от Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия боевики прицельно стреляли возле Верхнеторецкого.

На Луганском направлении вокруг Новолуганского зафиксированы пять разрывов боеприпасов от миномета калибром 82-мм.

Напомним, 10 января в зоне АТО двое украинских военных погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве возле поселка Пески, а еще один — в результате вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому.