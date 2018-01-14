"До последнего момента был в здравом уме". Скончался известный украинский журналист

В ночь на воскресенье, 14 января, скончался журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Гомон, он до последнего момента был в здравом уме.

Мужчина умер около двух часов ночи, написала на своей странице в Facebook его жена Татьяна.

"Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но. Димы не стало сегодня... Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц… Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле дало сил и веры", — написала супруга.

Напомним, Дмитрий Гомон на протяжении нескольких лет боролся с раком. Ранее сообщалось, что во Львове внезапно умер многолетний ведущий радио "Люкс FM" и "Радио 24" Олег Мосесов, более известный под творческим псевдонимом Олег Середа.