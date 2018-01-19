Украинцы празднуют Крещение Господне: фото

Сегодня, 19 января, по всей Украине православные христиане и греко-католики отмечают один из великих двунадесятых праздников — Богоявление или Крещение Господне.

К слову, в Киеве вместе со своими подчиненными окунался в купель градоначальник Виталий Кличко.

"Главред" подготовил подборку самых ярких фотографий празднования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети высмеяли крещенское купание Путина.