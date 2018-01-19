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В праздновании приняли участие и морские пехотинцы, дислоцированные под Мариуполем "Униан"
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В праздновании приняли участие и морские пехотинцы, дислоцированные под Мариуполем "Униан"
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Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
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Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
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Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
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Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
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Виталий Кличко с подчиненными "Униан"
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Виталий Кличко с подчиненными "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
-
Украинцы празднуют Крещение Господне: фото "Униан"
Сегодня, 19 января, по всей Украине православные христиане и греко-католики отмечают один из великих двунадесятых праздников — Богоявление или Крещение Господне.
К слову, в Киеве вместе со своими подчиненными окунался в купель градоначальник Виталий Кличко.
"Главред" подготовил подборку самых ярких фотографий празднования.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети высмеяли крещенское купание Путина.