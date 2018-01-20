Пытался помешать "психу" стрелять в полицейских. Жертвой одесского стрелка оказался его знакомый

Жертвой застреленного в Одессе Валентина Дорошенко оказался его знакомый Константин Пиковский по кличке "Пика".

Во время перестрелки с правоохранителями "Пика" пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским, за что и получил пулю от своего знакомого, рассказал советник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей станице в Facebook.

"Это гражданин был застрелен вчерашним психом на Новосельского в Одессе. Его имя Константин Пиковский ("Пика"). По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение. Возможно именно за это, убийца и сделал смертельный выстрел в него в упор в самое сердце, юноша погиб на месте", — написал Форостяк.

Он добавил, что, возможно, Пиковский не был примером для других, но успел сделать мужественный и достойный поступок.

Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского Валентин Дорошенко застрелил своего сообщника и открыл огонь по правоохранителям — трое были ранены, один из них скончался в больнице. Злоумышленника застрелили полицейские.