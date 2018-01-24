"Очпуели в корень". Сеть разозлило высказывание главы Госаудита о "золотых слитках украинцев"

Заявление руководителя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой о том, что "золотые слитки имеет каждый гражданин", вызвала шквал ироничных и саркастических комментариев пользователей украинского сегмента соцсети Facebook.

"Пойду натру до блеска свои золотые слитки", - написал Назарий Вивчарук.

"У тебя сколько золотых слитков дома? Что, нету слитков, лузер? Тогда ты не гражданин! Чемодан, вокзал, нах*р", - эмоциально высказался пользователь Михаил Ганницкий.