Налипание мокрого снега и гололедица. В Украине объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 29 января, в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра, а также налипание мокрого снега и гололедица.

В Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях штормовой ветер 15-20 м/с; в Украине, кроме западной части, местами гололед, налипание мокрого снега; на дорогах страны гололедица, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Киевской области 29 января порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах местами гололедица, ночью местами гололед.

30 января в Украине также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как пояснили в Укргидрометцентре, территория Украины в ближайшие сутки окажется под влиянием теплого и влажного воздуха из Западной Европы.

Синоптики прогнозируют, что, несмотря на высокую для зимы температуру воздуха, погода в Украине будет не очень комфортной: сырой и ветреной.

Так, во вторник, 30 января, в северных регионах ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в Волынской и Ровенской областях умеренные осадки; лишь в южной части без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах страны кое-где гололедица.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 10°.

В Киеве 30 января дождь и мокрый снег. Ветер западный ,7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

В среду, 31 января, в западных и южных областях Украины без осадков, на остальной территории местами ожидается небольшой снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза (днем на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 1-6 ° тепла).

В Киеве 31 января местами небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

Напомним, ранее синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине.