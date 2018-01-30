В Киеве могут увеличить максимально разрешенную скорость движения авто: список улиц

30 января 2018, 04:41

Многие водители не согласны с новыми ограничениями скорости.

В Киеве могут увеличить максимально разрешенную скорость

В Киеве на некоторых улицах может быть увеличена максимально разрешенная скорость движения транспортных средств до 80 км/ч.

Соответствующий список улиц обнародовал заместитель Киевского городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в списке 22 улицы:

1. просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта)

3. ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)

4. Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини)

5. просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)

6. Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева)

7. просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)

8. просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

9. ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

10. Надднепрянское шоссе;

11. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

12. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

13. ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)

14. просп. Николая Бажана (до Харьковской площади)

15. ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)

16. просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)

17. ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои)

18. просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения)

19. просп. Леся Курбаса;

20. просп. Космонавта Комарова;

21. ул. Борщаговская.

22. Южный мостовой переход.

"Многие водители не согласны с новыми ограничениями скорости. А с 1 января в Киеве это 50 км/ч. Скажу не как секретарь Киевсовета, а как непосредственный участник дорожного движения: такой скоростной порог на всех без исключения дорогах мегаполиса — абсурд. В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, наземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться по ним быстро и безопасно", — прокомментировал Прокопив.

Именно поэтому, по его словам, городские власти уже разрабатывает проект решения "Об утверждении перечня участков улично-дорожной сети, на которых разрешена скорость движения транспортных средств 80 км/ч в обоих направлениях".

"В списке нет ул. Елены Телиги, хотя скорость потока там всегда была достаточно высокой. Дело в том, что магистраль имеет сильный спуск и крутой подъем. Дорога сама по себе опасная. Поэтому повышать скоростной режим на ней нельзя", — отметил секретарь Киевсовета.

Он отметил, что перечень дорог еще согласовывается. "Если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости до 80 км/ч (+10) состоится уже с 1 апреля. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", — сказал Прокопив.

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года максимально допустимая скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет 50 км/ч.

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Киев скорость улицы авто
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