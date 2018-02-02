Звонки — по талонам. В Донецке бабушка пожаловалась Захарченко на издевательство над людьми, видео

В захваченном Донецке на почте людям выдают талоны на звонки с мобильного оператора боевиков самопровозглашенной "ДНР" — "Феникс".

Пенсионерка пожаловалась главарю "республики" Александру Захарченко, что вторую неделю не может достать два талончика, свидетельствует видео, опубликованное журналистом Денисом Казанским в Facebook.

"Это издевательство над людьми, пожалуйста, товарищ Захарченко, примите внимание на это,… вторую неделю хожу, не могу достать два талончика на "Феникс"… Как же дальше быть, без связи — это же, как без рук", — сказала бабушка.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" отключили мобильную связь от оператора Vodafone ради того, что заработать денег на "Фениксе". Позже главари псевдореспублики попросили компанию Vodafone-Украина подключить связь МТС на захваченную территорию через Россию.