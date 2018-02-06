Украинских моряков обвиняют в перевозке нелегалов.
В тюрьмах Греции оказались около 200 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.
Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады Михаил Чаплыга, передает "Громадське".
"Некоторым из задержанных моряков уже вынесли обвинительные приговоры — украинцам грозит 50, 200 и даже 400 лет заключения", — рассказал Чаплыга.
Родственники задержанных, ожидающих рассмотрения их дел, обратились в офис омбудсмена с просьбой посодействовать в обеспечении права на справедливый суд.
В частности, украинское консульство предоставить переводчика, без которого задержанные не могут общаться с адвокатом и узнать подробности дел, в которых они являются фигурантами.
По словам Чаплыга, офис омбудсмена в ближайшее время планирует связаться со своими коллегами в Греции, чтобы обсудить положение украинских моряков.
Напомним, в Сирии освободили 10 украинских моряков, находившихся 5 месяцев на арестованном суде