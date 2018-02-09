Достаточно тепло, небольшие осадки. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на выходных

Синоптика Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на выходных — 10-11 февраля — будет достаточно тепло.

В субботу вероятны небольшие осадки, мокрый снег или дождь, говорится на странице эксперта в Facebook.

"… в воскресенье, 11 февраля — даже прояснится. Температура воздуха в столице ночью 1 (градус — Ред.) мороза, днем — 1 тепла", — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.