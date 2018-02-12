Автомобиль за 50 гривен. В "Лото-Забава" стартовала весенняя акция "Хай любов виграє!"

12 февраля 2018, 13:02

Первый акционный автомобиль будет разыгран в следующее воскресенье, 18 февраля.

11 февраля в государственной лотерее "Лото-Забава" стартовала новая весенняя акция под девизом "Хай любов виграє!". Об этом сообщила пресс-служба оператора государственных лотерей "М.С.Л."на своем официальном сайте.

Любимая лотерея миллионов украинцев готовит приятные сюрпризы в преддверии весны: "Лото-Забава" подарит всем своим поклонникам возможность выиграть четыре новенькихавтомобиля в эквиваленте 400 000 гривен каждый, которые будут разыгрываться в течение четырех тиражей: 18 и 25 февраля, 4 и 11 марта 2018 года. Общий бюджет праздничных розыгрышей составляет 1 600 000 гривен.

Для того, чтобы стать участником весенней акции, необходимо купить 5 или больше любых билетов лотереи "Лото-Забава" одной покупкой. На каждом билете будет напечатана дополнительная игровая комбинация. Каждую дополнительную игровую комбинацию следует отправить с помощью отдельныхSMS-сообщений на короткий номер 330. База акционныхигровых комбинаций, зарегистрированных на тираж, создается отдельно для каждого акционного тиража. С одного телефонного номера можно отправлять неограниченное количество комбинаций. Чем больше зарегистрированных дополнительных игровых комбинаций, тем больше шансов на выигрыш! Для получения приза необходимо обязательно сохранить в надлежащем виде все пять билетов, среди которых должен быть один с выигрышной комбинацией.

Первый акционный автомобиль будет разыгран в следующее воскресенье, 18 февраля, во время 967-го тиража "Лото-Забава". Билеты "Лото-Забава" с валентинками могут стать желанным подарком на весенние праздники и принести бурю эмоций и огромные выигрыши.

Напомним, что победителем предыдущей акции "Лото-Забава", приуроченной к новогодним праздникам, "Даруй казку собі та близьким", стал игрок из г.Белая Церковь - Владислав Базанович. Выиграв 1 000 000 гривен 14 января 2018 года, счастливчик стал почетным участником "Клуба миллионеров "М.С.Л." и принял участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" в Киеве.

Сейчас счетчик миллионеров лотереи "Лото-Забава" насчитывает 282 счастливчика, три из которых появились уже в 2018 году. Напомним, "Лото-Забава" была официально признана Национальным реестром рекордов Украины (НРР) рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее. Кроме того, по версии международной компании GfK, "Лото-Забава" - самая популярная лотерея в Украине.

 

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