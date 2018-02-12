"Многие соотечественники еще не поняли, что мы построили Гарлем". Соцсети об убийстве шеф-повара в Киеве

В Киеве 10 февраля на остановке общественного транспорта был убит шеф-повар одесского ресторана Cooper Burgers Руслан Юрченко.

Как рассказали друзья погибшего, его несколько раз ударили ножом в спину за то, что он призвал соблюдать очередь. Убийцей оказался солдат-контрактник 72 бригады, находившийся в увольнении. По предварительной информации, военный в состоянии наркотического опьянения после замечания пошел в магазин и купил там нож, которым и нанес несколько ударов повару и отцу двоих детей. У Юрченко остались 5-летний сын и 10-летняя дочь.

В соцсетях шокированы произошедшим преступлением.

"К сожалению, это становится абсолютной обыденностью на улицах страны. Дикое озлобление, тотальная агрессия, ненависть по отношению друг к другу. Государство несет всю ответственность за эти процессы", - пишет Дмитрий Харитонов.

Елена Дмитрук отмечает, что сегодня в Киеве опасно стало делать замечания на улице:

"Ощущение ужаса осознания того, что проживаешь не в цивилизованной стране, а в трущобах Гарлема , где на каждом шагу подстерегает опасность.. соболезнования семье погибшего.. быть человеком в этой стране чревато...".

"Атошник рубанул какого-то мужичка ножом, за то что тот, в Киеве, на остановке общественного транспорта, сделал ему замечание. Двое детей осталось без папы... Мое утро, началось с похода в магазин, и сразу же, под подъездом я увидел полицейских, делающих селфики с гранатой, которую кто-то забыл на балконной раме первого этажа. Нет, это не Рио-де-Жанейро", - констатирует Владимир Золькин.

Журналист Вячеслав Чечило констатирует, что Украина за последние 30 лет слишком сильно изменилась не в лучшую сторону:

"Такие трагедии происходят потому, что многие соотечественники еще не поняли, что мы построили за 30 лет. Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве. В 1988 году можно было. А в 2018 - не стоит".

Максим Исаев считает, что к обычному бытовому конфликту привлечено внимание из-за того, что убийцей оказался боец АТО:

"Обычный бытовой конфликт на ровном месте., но Украина + боец АТО + шеф-повар зарезан кухонным ножом. - клеим заголовок и пожинаем плоды. Когда вы вступаете в конфликт с человеком, вы должны быть готовы ко всему - собственно мораль".

Ресторатор Александр Купер, который работал с Юрченко, обещал позаботиться о его детях:

"Рус был очень добрым и отзывчивым человеком, у него остались двое маленьких детей. Руся, спи спокойно, я и твои друзья позаботимся о твоей семье и детях".