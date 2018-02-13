В Нацполиции назвали самые криминогенные города Украины

Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса являются четырьмя самыми проблемными городами по количеству правонарушений, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, на уровень преступности в том или ином регионе влияют экономические и социальные факторы.

"В частности то, что это — промышленные регионы. Но если взять харьковскую область, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений", — отметил Князев в интервью "Газете по-украински".

Также он добавил, что меньшее количество преступлений в центре Украины, а в западной части — еще более низкий уровень преступности.

"Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад — тем чаще. Если семейные ценности преобладают над другими, правонарушений меньше", — считает Князев.

Председатель Нацполиции добавил, что низкий уровень преступности — в Донецкой и Луганской областях. Он связывает это с тем, что сейчас на Донбассе очень много полицейских и правонарушителям некомфортно.

Напомним, ранее в МВД заявили, что в Украине возвращения в "лихие 90-е" нет.