На Донетчине шахтеры перекрыли стратегические для ВСУ дороги из-за долгов по зарплате

На Донетчине шахтеры госпредприятия "Селидовуголь" устроили массовую акцию протеста из-за задолженностей по зарплате.

Соответствующее сообщение в среду, 14 февраля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал глава "Независимого профсоюза горняков Украины" Михаил Волынец.

По его словам, шахтеры и их домочадцы перекрыли две основные дороги, ведущие из города Селидово.

"Первая - ведет на Курахово, Марьинку и Красногоровку и имеет важное стратегическое значение, особенно для украинских военных. Вторая - ведет в сторону Новогродовки", - заявил он.

Кроме того, шахтеры заблокировали автобусы, которые возят рабочих на вторую смену. Соответственно, третья смена горняков шахт "Имени Котляревского" и 1/3 "Новогродовская" не будет спускаться в забой.

Также на улице имени Мичурина населенного пункта Новогродовка, на месте блокирования автобусов, шахтеры быстро установили брезентовые палатки и печки типа "буржуйка".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области военный грузовик врезался в автобус с шахтерами.