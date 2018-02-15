Обнародованы официальные данные о количестве безработных в Украине

В Государственной службе статистики обнародовали официальные данные о количестве безработных в Украине.

Соглано данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2018 года, количество официально зарегистрированных в Украине безработных составляет 378,9 тыс. человек (1,4% от всего работоспособного населения).

В службе также отметили, что средний размер материальной помощи на одного безработного составляет 2 тыс. 483 грн в месяц.

Среди зарегистрированных безработных в январе находятся 197,4 тыс. женщин и 181,5 тыс. мужчин.

Также в Госстате обратили внимание, что все данные наведены без учета временно аннексированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Ранее премьер Владимир Гройсман обещает украинцам рост экономики и десятки тысяч новых рабочих мест.

Напомним, Всемирный банк выделил 20 миллионов гривен на реализацию в Украине в 2017 году пилотного проекта "Рука помощи", призванного помочь безработным.